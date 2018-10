+ Aktualisiert:

." (12.00 Uhr jr ) - Gestern, am 2. Oktober 2018, fand der erste sogenannte "Trilog" zur EU-Urheberrechtsreform statt - berüchtigt dank Leistungsschutzrecht und Uploadfiltern. taz ) - Österreichs Innenministerium will sich beim Presserat über den "Falter"-Jounalisten Florian Klenk beschweren. Dieser soll schlecht recherchiert haben. nzz ) - Ein renommiertes Verlagshaus streicht in China Beiträge aus wissenschaftlichen Publikationen. Dagegen wehren sich Wissenschafter aus Heidelberg. Sie sehen im Eingriff eine Bedrohung für die globale Wissenschaftsgemeinschaft und befürchten einen Präzedenzfall, der Schule machen könnte. sz ) - Die Anklage stützte sich auf Absurditäten wie "immaterielle Gewalt" und "nicht greifbare Gefahr": Dennoch hat ein Revisionsgericht in Istanbul die Strafe gegen den Schriftsteller Ahmet Altan bestätigt. Er bleibt im Hochsicherheitsgefängnis. wiwo ) - Zahlreiche Parteien seien an einer Übernahme von Barnes & Noble interessiert. Die Buchhandelskette kämpft seit Jahren gegen sinkende Umsätze. brp ) - Kommen der Branche die Leser abhanden und, wenn ja, welche? Der Droemer Knaur Verlag hält sich mit solchen Theorie-Diskussionen nicht auf. Stattdessen versucht das Team um Programmleiterin Natalja Schmidt verloren geglaubte Leser zurückzugewinnen. jetzt ) - Poetry-Slammer und Moderator Michel Abdollahi darüber, welche Rolle Fremdenfeindlichkeit im künftig spielen könnte. mw ) - Die Schweizer Verlage haben einen Plan, wie sie den globalen Mediengiganten die Stirn bieten wollen, um sich ein grösseres Stück vom Werbekuchen abzuschneiden. Sie wollen die Nutzer dazu bringen, freiwillig persönliche Daten abzuliefern. Damit wollen sie der Werbewirtschaft attraktivere Angebote machen. Klingt gut, hat aber - mindestens - einen Haken. dlf ) - Rechtspopulisten sind gegen Journalisten, brauchen sie aber auch, um Öffentlichkeit zu bekommen. Das bringt Medien in ein Dilemma: Lassen sie sich von Populisten für deren Agenda benutzen? Wie können sie es vermeiden? Eine Sendung über die Probleme, die das Berichten über Rechtspopulismus mit sich bringt. mee ) - Nach der Inhaftierung des amerikanisch-österreichischen Journalisten Carl David Goette-Luciak in Nicaragua verurteilt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die Festnahme aufs schärfste. Nicaragua unterstellt dem Journalisten CIA-Aktivität. Goette-Luciak hatte vor allem für US- und britische Medien berichtet. Bereits seit April geraten in Rahmen der Krise in dem Land zunehmend Journalisten in die Bredouille. sp ) - Rowohlt-Geschäftsführer Jörg Pfuhl hatte nach der Kündigung der Verlegerin Barbara Laugwitz gesagt, es habe keine Kontaktsperre zu Autoren gegeben. Diese Behauptung darf er nicht wiederholen. tages ) - Entlassene Rowohlt-Verlegerin Barbara Laugwitz wehrt sich brp ) - Nächste Runde im Streit um die Entlassung der Rowohlt-Verlegerin Barbara Laugwitz: Die vom Landgericht Berlin erlassene einstweilige Verfügung gegen Joerg Pfuhl, CEO der Holtzbrinck Buchverlage, (hier mehr) sei nicht rechtskräftig, Pfuhl habe Widerspruch eingelegt, teilt der Verlag mit. bb ) - Als Reaktion auf den (erneuten) Offenen Brief in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" von Autoren des Rowohlt-Verlags an Joerg Pfuhl, macht der CEO der Holtzbrinck Buchverlage den Unterzeichnern nun ein Angebot zum persönlichen Austausch "jenseits offener Briefe", wie es heißt. Auslöser für den Streit war die Entlassung der Rowohlt-Verlegerin Barbara Laugwitz. dlfk ) - Wo Minenfelder einst die Menschen trennten, hat sich die längste Biotop-Kette Europas entwickelt. Das "Grüne Band" schlängelt sich auf rund 1.400 Kilometern durchs Land und ist Lebensraum von Ottern, Braunkehlchen und Wildkatzen. Von Lutz Reidt dlfk ) - Als einen "Überforderungsschock" schildert Sonja Mertin die Wendejahre. Damals 14 Jahre alt, gehört sie der Generation an, die das Ende der DDR mitten in der Pubertät erlebte. Statt gegen alte Gewissheiten zu rebellieren, sah sie sich mit dem Zusammenbruch dieser Gewissheiten konfrontiert. dlfk ) - Der englische Germanist James Hawes wirft in dem Buch "Die kürzeste Geschichte Deutschlands" eine verblüffende Frage auf: War die deutsche Einheit wirklich die logische Konsequenz der Geschichte oder beruht sie auf einem Irrtum? zeit ) - Die demokratischen Parteien versuchen die Rechtspopulisten zu bannen, indem sie ihnen thematisch nacheifern. Sie geben den Anspruch der Demokratie auf. Ein Buchauszug dlfk ) - Über das schwierige Verhältnis von Nationalhymnen und Konzertsaal am Beispiel von "Patria"-Variationen - Gäste: Norbert Lammert, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages, und Stefan Heucke, Komponist Moderation: Holger Hettinger mee ) - Schon mehr als 2 Mio. Views