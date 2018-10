+ Aktualisiert

" (: 13.20 Uhr dlfk-audio ) - Gespräch mit Marcel Beyer & Kerstin Preiwuß (16.12 min) mee ) - Es hätte eine Preisverleihung von vielen gewesen sein können, über die am nächsten Tag kaum einer gesprochen hätte. Doch die SZ-Magazin-Autorin Laura Meschede hat die Verleihung des diesjährigen Helmut-Schmidt-Journalistenpreises zu etwas Besonderem gemacht. Weil die Gewinnerin ihn mit einer eindeutigen Haltung abgelehnt hat. Den bankfinanzierten Preis entgegenzunehmen, erschien ihr nicht glaubwürdig. spw ) - Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Bild-Zeitung nicht versucht, die Institutionen und Repräsentanten des Staates verächtlich zu machen und ihre Leser gegen sie aufzuhetzen. - Jüngstes Beispiel an diesem Samstag. Auf Seite 1 schreibt BILD: "Der türkische Präsident Erdogan will, dass Deutschland Journalisten als 'Terroristen' in die Türkei ausliefert - und bekommt dafür ein Staatsbankett beim Bundespräsidenten". Nicht trotzdem, was legitim gewesen wäre, sondern dafür. BILD unterstellt damit Frank-Walter Steinmeier, das Bankett sei eine Belohnung für Erdogans Forderung. Von Michael Spreng sz ) - Es braucht einen ehrlichen Diskurs über die Rolle, die gestreute Unwahrheiten bei der demokratischen Willensbildung spielen und inwiefern sie falsche Konflikte schüren. Das hat nicht zuletzt der Brexit gezeigt. Von Carolin Emcke faz ) - Auf ihrem Treffen in Münster verabschieden die deutschen Historiker mit großer Mehrheit eine Resolution zur Lage des Landes. Unter Berufung auf ihre Fachkompetenz stellen sie sich der AfD in den WegErdogans StaatsbesuchDas Video zur Veranstaltung bb ) - Mit einer Solidaritätslesung hat der Börsenverein dem Empfang des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag einen Appell für die Meinungsfreiheit entgegengesetzt: Während an der Spree das Staatsbankett stattfand, lasen im Frankfurter Haus des Buches Asli Erdogan, Michel Friedman, Insa Wilke, Hauke Hückstädt, Jörg Bong und andere aus Büchern von in der Türkei verfolgten Autoren - die Veranstaltung wurde als Live-Stream übertragen, den Link zum Video finden Sie hier. dlf ) - Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet eine Protestaktion gegen den Staatsbesuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Mit dabei: Michel Friedman, der einen Text von Can Dündar lesen wird. Erdogan trete die Menschenrechte in der Türkei mit Füßen, sagte Friedman im Dlf. dlfk ) - In den USA und Kanada gibt es ein Netzwerk, das sich als "Intellectual Dark Web" bezeichnet. Die Akteure sind politisch heterogen, meist aber sehr konservativ und allesamt populär - zum Beispiel der Podcast-Moderator Ben Shapiro. Wer sind diese Leute und was wollen sie? zeit ) - Der türkische Präsident soll erwogen haben, die Pressekonferenz mit Angela Merkel abzusagen. Grund war die zunächst geplante Teilnahme des Journalisten Can Dündar. zeit ) - Angela Merkel will mit dem türkischen Präsidenten über Menschenrechte sprechen. Der ließ ihr vorab eine Liste mit 69 Personen zukommen, deren Auslieferung er verlangt. bm ) - Der designierte neue Rowohlt-Programmchef Florian Illies hat sich am 1. September schon bei seinen künftigen Autoren gemeldet, was aber sichtlich nicht zur Beruhigung der Diskussion um die abrupte Ablösung von Barbara Laugwitz geführt hat - vielleicht auch, weil nun auch noch nicht einmal feststeht, wann genaz er antritt, denn er schreibt: "Spätestens zum 1. Januar" werde er seine neue Aufgabe … dlfk ) -Der französische Sänger Charles Aznavour ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Er hinterlässt ein reiches Erbe - über tausend Lieder nahm er auf ...und war auch Filmschauspieler u. a. in