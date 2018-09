Steinmeiers Rede an Frankfurter Goethe-Uni

"Merkwürdige Lust am Untergang"

(faz) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einer Rede an der Goethe-Uni Frankfurt die populistischen Tendenzen in Deutschland kritisiert. Diese kommen einem "Frontalangriff an der Demokratie" gleich



Leseempfehlung

"O'zapft is!"

(mbs) - Das 185. Münchner Oktoberfest auf der Theresienwiese wurdeam 22. September eröffnet & geht am 7. Oktober zu Ende. Hier ein Auszug aus der schönsten Beschreibung der Wiesn aus dem Jahr 1927! Ein Lesetipp!





Das Kalenderblatt für Montag, den

270. Tag des Jahres oder der 736.966. Tag unserer Zeitrechnung

Die vierte Jahreszeit -

Rainer Maria Rilkes "Herbsttag"

"Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. / Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,/ und auf den Fluren laß die Winde los ..." weiter hier & gelesen von Oskar Werner







































(mbs) - Foto: (c) Lüdde



... und das akustische Kalenderblatt

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



Das Zitat des Tages lieferte heute ub.hsu-hh.de



