" ( ltk ) - Über die Affektivität von Feuilleton-Debatten und ihr Echo im Internet sz ) - Die "taz" will nicht mehr als gedruckte Tageszeitung erscheinen. Von der Zukunft des Printjournalismus - gut, sehr gut oder bescheiden? Von Heribert Prantl - Jeden Sonntag beschäftigt sich Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiter Meinung der SZ, mit einem Thema, das in der kommenden Woche - und manchmal auch darüber hinaus - relevant ist. Hier können Sie "Prantls Blick" auch als wöchentlichen Newsletter bestellen - exklusiv mit seinen persönlichen Leseempfehlungen. fr ) - Ein Gericht lehnt den Eilantrag von Verleger Götz Kubitschek gegen Franziska Schreibers AfD-Enthüllungsbericht ab. brp ) - Kulturstaatsministerin Monika Grütters will Medienberichten zufolge nun doch kleine und mittlere Verlage stärken. "Nach dem großen Erfolg mit dem Deutschen Buchhandlungspreis arbeiten wir als Bund daran, auch einen Verlagspreis auszuloben", sagte die CDU-Politikerin in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Das würde den Verlagen deutschlandweit den Rücken stärken und Aufmerksamkeit für ihre Arbeit schaffen." futur ) - Google droht wegen angeblich dauerhafter Standortermittlung von Millionen Nutzern von iPhones und Android-Smartphones juristisches Ungemach. In einer Klageschrift werden der Alphabet-Tochter Irreführung und Verletzung der Privatsphäre vorgeworfen. Trotz Deaktivierung der Option "Location History" werde der Standortverlauf gespeichert, heißt es in dem Dokument. Hauptziel von Google sei es, Handynutzer "heimlich zu überwachen" und dies auch dritten Parteien zu erlauben. Angestrebt wird eine Sammelklage. zeit ) - Das Kind impfen lassen oder nicht? Der Film "Eingeimpft" will Paare darüber aufklären. Doch statt zu helfen, säe er unnötig Zweifel, sagt die Psychologin Cornelia Betsch.Interview: Alina Schadwinkel dlf ) - Unter den Neuerscheinungen bei Netflix oder Amazon Prime befinden sich derzeit viele Sportdokumentationen. Fans können mit diesen Filmen ihre Stars hautnah erleben. Doch bei den Formaten handelt es sich mehr um Vermarktung als um Journalismus. Von Matthis Jungblut sp ) - Mathematiker können beweisen, ob etwas wahr ist oder falsch. Doch ihre langen Argumentationsketten sind nicht immer frei von Fehlern. Löst spezielle Software das Problem?