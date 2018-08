." ( sz ) - "Gestern wehrten sich hunderte von amerikanischen Zeitungen mit Leitartikeln gegen Donald Trumps fortgesetzte Angriffe. Die "Süddeutsche" hat einige Pressestimmen zusammengestellt, darunter auch solche, die sich nicht an der Aktion beteiligten.2 ( 6vor 9 Türkei welt ) - Die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu darf die Türkei verlassen.Demonstration flur ) - Ein Team von ZDF-Frontal ist am Rande des Besuches von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Dresden von der Polizei bei der Arbeit aufgehalten worden. - Ein Demonstrant hatte versucht zu verhindern, gefilmt zu werden, und den Kameramann beschimpft ... lto ) - Unter der Domain wir-sind-afd.de sammelt ein Blogger Zitate von AfD-Politikern. Die Partei will ihm die Nutzung der Domain verbieten. Sie scheint damit auch in zweiter Instanz Erfolg zu haben. Aufgeben will der Blogger aber nicht.Widerspruch erfolglos t-o ) - Erst waren es drei, dann noch einmal sieben Tage: t-online.de-Kolumnistin Lamya Kaddor ist von Facebook gesperrt. Auslöser war etwas, das ihr jemand geschrieben hat. sp ) - In Myanmar ist Facebook der wichtigste Internetdienst, und er ist voll von Aufrufen zu Gewalt gegen muslimische Minderheiten. Ein Bericht deckt auf, wie lange der Konzern das schon weiß - und wie langsam er reagiert. buchr ) Wir schreiben das Jahr 2030. Vom Schock, als vor zehn Jahren die Preisbindung für Bücher aufgehoben wurde, hat sich der Buchmarkt mittlerweile wieder erholt. Die verbliebenen Verlage, der Geschenke-, Schreib- und Buchwarenhandel, sowie die Vereinigung der Bahnhofskioske melden erstmals wieder steigende Umsätze. Branchenexperten sprechen bereits von einer Renaissance des Buches und bezeichnen den Beinahe-Zusammenbruch des Marktes in 2020 als ein längst überfälliges und reinigendes Gewitter, als einen dringend notwendigen Aderlass für einen ballastfreien Neuanfang.Nominierungen zum Deutschen Buchpreis brp ) - Die Jury des Deutschen Buchpreises hat die Longlist für die diesjährige Auszeichnung verkündet. Von knapp 200 Einreichungen haben es 20 Romane auf die Liste geschafft. So bewerten die Kulturredaktionen die Auswahl ... sp ) - Nirgendwo sind Kommentare von Lesern so wichtig wie auf Medienseiten, schrieb Kolumnist Sascha Lobo. Es sei beschämend, dass selbst die Deutsche Welle davor kapituliert. Im Podcast antwortet Lobo auf - LeserkommentareMähne, Brust und Gebrüll faz ) - Mit em Song "Stairway To Heaven" schreibt Robert Plant Anfang der 70er-Jahre Musikgeschichte. Er ist gerade mal 19 Jahre alt, als sich die Band 1968 gründet. Den faszinierenden, gefährlichen Flug von " Led Zeppelin " hat er überlebt. Schon das ist eine Leistung. Danach erfand er sich auf beeindruckende Weise neu. Heute wird der Sänger Robert Plant 70 Jahre alt. Von Axel Weidemann