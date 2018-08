." ( stand ) - Für die Verlagsbranche gilt es, sich auf jene Stärken zu fokussieren, über die allein die Literatur verfügt. Teil sieben und Abschluss unserer Buchmarktdebatte nzz ) - Autoren erleben es noch und noch in Lesungen: Stets werden ihnen die immergleichen Fragen gestellt. Die Mutter aller Fragen ist zugleich die indiskreteste. e-b ) - Unter Deutschlands Bloggern gilt Online-Comedian Schlecky Silberstein alias Christian Brandes als der "nette Influencer von nebenan". Nun hat der beliebte "Beeinflusser" ein Buch drucken lassen (eine E-Book-Version gibts aber auch…), und redet darin Tacheles: "Das Internet muss weg", lauten Titel und zentrale These, im Untertitel wird noch draufgelegt: "Eine Abrechnung." Im Fadenkreuz der Kritik steht dabei allerdings nicht "das" Internet in toto, sondern seine modernste und populärste Erscheinungsform: die sozialen Medien, wie sie uns täglich auf den Touchscreens der Mobilgeräte entgegen blinken. futur ) - Das Online-Netzwerk hat im Kampf gegen Fake-News erneut zahlreiche gefälschte Accounts entfernt. - Facebook hat den nächsten Versuch aufgedeckt, Propaganda mit Hilfe Hunderter gefälschter Profile zu verbreiten. Das Online-Netzwerk löschte mehrere hundert Accounts, Seiten und Gruppen, die aus dem Iran und mutmaßlich vom Umfeld des russischen Militärgeheimdiensts betrieben worden seien. Facebook-Chef Mark Zuckerberg bezeichnete diese als "Netzwerke zur Irreführung von Menschen". fr ) - Der Slogan "Söder macht's" steht in Großbuchstaben auf Plakaten. Nur hatte die CSU offensichtlich vergessen, sich das Motto im Internet und in den sozialen Netzwerken zu sichern. Die SPD nutzte die Panne. mee ) - Die CSU ist doch noch aufgewacht: Erst verpennten die Bayern, Web-Adresse und Social-Media-Accounts zu ihrem neuen Wahlkampfslogan "Söder macht`s" zu sichern. Dann brauchten sie auch noch gut einen Tag, um die von der SPD gekaperte Internet-Aktion zu kontern. Dazu sicherte sich das Team-Söder gleich mehrere Web-Adressen, in denen der Name der SPD-Spitzenfrau Natascha Kohnen vorkommt. sz ) - Hashtag-Debatten wie #MeToo und #aufschrei nehmen Einfluss auf die mediale Berichterstattung. Eine Studie hat nun untersucht, inwieweit das Stimmungsbild auf Twitter der gesellschaftlichen Interessenslage entspricht. Das Ergebnis: Twitterdiskurse repräsentieren nicht, was die Allgemeinheit bewegt. hb ) - Die CSU-Digitalstaatsministerin will sich für Fördergelder für die Gamingbranche einsetzen. Doch einen eigenen Etat hat sie dafür nicht. dlfk-audio ) - Von Marcus Richter (6:22 min) dlfk-audio ) - Von Rald Reichhart (8:32 min)