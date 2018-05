" (Pessoa) rog ) - Gemeinsamer Appell von Börsenverein des Deutschen Buchhandels, PEN-Zentrum Deutschland und Reporter ohne Grenzen zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai bb ) - Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai haben der Börsenverein, das PEN-Zentrum Deutschland und Reporter ohne Grenzen in einem gemeinsamen Appell dazu aufgerufen, die bedrohliche Situation von Kultur- und Medienschaffenden in der Türkei und anderen Teilen der Welt nicht hinzunehmen. Sie rufen zu Solidarität auf und fordern ein Ende der Repressionen. 3sat ) - Die Unabhängigkeit der Medien ist weltweit bedroht - nicht nur in Diktaturen, sondern auch mitten in Europa. Zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai widmen wir uns diesem Thema: hei ) - Die Medienforscherin Danah Boyd plädiert für eine neue Verantwortungskultur für Medien und Technik-Plattformen. Wer Algorithmen bändigen will, müsse den Kontext verstehen, in dem sie eingesetzt werden und wirken. hei ) - Chelsea Manning: Programmierer sind mitschuldig, wenn ihre Software missbraucht wird sp ) - US-Whistleblowerin Chelsea Manning tritt erstmals nach ihrer Freilassung im Ausland auf. Auf der re:publica in Berlin wird sie gefeiert. Doch als Vorbild empfiehlt sie dem Publikum jemand anders. mee ) - Die Bundeswehr wollte sich bei der re:publica mit einem Stand präsentieren und mit Besuchern diskutieren - doch die Verantwortlichen erteilten der Truppe Hausverbot. Begründung der Veranstalter: Man wolle vermeiden, dass sich Teilnehmer durch die Uniformträger gestört fühlen - und habe befürchtet, dass die Truppe die Konferenz zur Rekrutierungszwecken nutzen könne. Die Stimmen zum BW-Ausschluss. sp ) - Falsche Einträge und Infos, die längst gelöscht gehören: Polizei-Datenbanken werden nicht immer korrekt geführt. Was Bürger tun können. hei ) - Die EU-Datenschutzgrundverordnung führt zu einem großen Umsetzungsproblem - nicht nur bei der Überführung in nationales Recht. ard ) - Cambridge Analytica hatte über Facebook Daten abgegriffen - und war dafür massiv kritisiert worden. Nun stellt die britische Analysefirma "unverzüglich" den Betrieb ein und meldet Insolvenz an. turi2 ) - Cambridge Analytica und die britische Dachgesellschaft SCL Group machen mit sofortiger Wirkung dicht, teilt die Firma auf ihrer Website mit. Viele Kunden seien der Firma nach dem Facebook-Datenskandal abgesprungen, hinzu kommen die hohen Kosten für Gerichtsprozesse. futur ) - Nächste Woche geht im kalifornischen Mountain View die wichtigste Google-Konferenz des Jahres über die Bühne.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ard ) - US-Präsident Donald Trump wird die Affäre um die Pornodarstellerin Stormy Daniels nicht los. Nun sorgt sein neuer Anwalt Rudy Giuliani mit einer Bemerkung für Schlagzeilen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3sat ) - Am 5. Mai 2018 jährt sich der 200. Geburtstag von Karl Marx. In einer monothematischen Sendung spüren wir dem Leben und Wirken des großen Philosophen nach. Wie hat der Denker die Welt verändert? Und wie aktuell ist Marx heute? Vivian Perkovic im Gespräch mit dem Philosophen Christoph Henning über "Marx und die Folgen".." ( Klappentext