." ( stefre ) - Wie News-Bots die Nachrichtenproduktion verändern." (Stand: Mai 2018) dlf ) - Statt per Leserbrief erhalten Zeitungen und andere Medien die Rückmeldungen heute meist über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste. Direkt zu reagieren und zu kommunizieren, wird immer wichtiger. Auch eine Aufgabe für Ombudsleute, die sich nun in einem eigenen Verein vernetzen. bb ) - Am 25. Mai endet die Schonfrist: Dann müssen Unternehmen die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung konsequent anwenden. Lässt sich die Umstellung überhaupt aus Bordmitteln bewältigen? Antworten von Adil-Dominik Al-Jubouri, Rechtsanwalt beim Börsenverein. mee ) - Am Mittwoch beginnt die zwölfte re:publica. Im Gespräch zeigt sich Markus Beckedahl, Gründer von netzpolitik.org und Mitgründer der re:publica, unzufrieden mit der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Er würde sich freuen, wenn es klare Regeln geben würde und hofft auf die ePrivacy-Verordnung. Kritisch sieht er auch die Digitalkompetenz in der Bundesregierung, sagt er im MEEDIA-Interview. fr ) - Die Digitalkonferenz re:publica beschäftigt sich vor allem mit Hass im Netz. Ein anderes elementares Thema wird nicht berücksichtigt. bb ) - Strategien für einen Buchhandel, der immer weniger Käufer hat: Das war neben der Diskussion um die fortschreitende Digitalisierung in der Branche das Top-Thema des Publishers' Forum in Berlin. turi2 ) - Facebook wirbt weiter für mehr Vertrauen und verspricht eine neue Funktion, mit der Nutzer über sie gespeicherte Daten wie angeklickte Links oder besuchte Seiten löschen können. Das sagt Mark Zuckerberg auf der Facebook-Konferenz F8. Ferner will Facebook künftig eine Dating-Funktion anbieten. Nutzer können dafür ein getrennt verwaltetes Dating-Profil anlegen. Neue Bekanntschaften will Facebook über gemeinsame Interessen vermitteln. Damit tritt Facebook in Konkurrenz zu Dating-Apps wie Tinder oder Match.com. Nach der Ankündigung ist bei der Match Group der Aktienkurs um 10 % eingebrochen. hei ) - Datenschützer nehmen sich das Social Network erneut zur Brust hei ) - Das Zittern an der Wall Street war unbegründet: Apple hat das beste März-Quartal aller Zeiten hinter sich. Auch das iPhone X verkauft sich offenbar gut. Die Aktie legt nachbörslich zu. sp ) - Wie viel eigene Familiengeschichte steckt in den Büchern von Bestseller-Autor Ralf Rothmann? -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ltk ) - Eine Würdigung zu seinem 90. Geburtstag, die Geschichte eines Traumas und was ihm Nietzsche und Freud bedeutenEssay von Barbara Mahlmann-Bauer ltk ) - Georges-Arthur Goldschmidt zu seinem 90. Geburtstag - herausgegeben von Barbara Mahlmann-Bauer und Patrick SuterHinweis von Redaktion literaturkritik.de zuBarbara Mahlmann-Bauer; Patrick Suter (Hg.): Georges-Arthur Gold schmidt - Überqueren, überleben, übersetzen - mehr in der Bücherschau