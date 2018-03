" ( dvj ) - Der Münchner Verleger Dirk Ippen darf die Frankfurter Rundschau und die Frankfurter Neue Presse übernehmen. Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen den Kauf der Fazit-Anteile durch Ippen geltend gemacht. Mögliche Probleme in der Wetterau und der Region Offenbach, wo es bereits Ippen-Zeitungen gibt, sieht die Behörde nicht, weil es sich hier um sogenannte Bagatellmärkte handelt. Der DJV Hessen hatte bei Bekanntwerden der Übernahmepläne vor einer Gefahr für die Medienvielfalt in Hessen gewarnt. Ippen bringt bereits 4,5 Prozent der täglichen deutschen Zeitungsauflage auf den Markt.S. Fischer vs. Project Gutenberg iri ) - Die weltweit beliebteste Online-Sammlung kostenloser E-Books, das Project Gutenberg, ist für deutsche Lesefreunde gegenwärtig nicht mehr ohne Weiteres zugänglich. Infolge eines verlorenen Gerichtsprozesses gegen den Verlag S. Fischer entschieden sich die Betreiber des Portals zu einer drastischen Maßnahme, die bis auf Weiteres gilt. Der Verlag wehrt sich. Recht haben beide Seiten, trotzdem gibt es nur Verlierer. bb ) Der gesamte Buchhandel hat im Februar leicht zugelegt - kumuliert steht in den ersten beiden Monaten ein Plus von 1,4 Prozent unter dem Strich. Das Sortiment hat sogar einen kleinen Vorsprung. Das zeigt der aktuelle Branchen-Monitor Buch. sz ) - Bibliotheken sind der ideale Ort des 21. Jahrhunderts - aber nur, wenn sie mehr sind als reine Bücheraufbewahrungsorte nt ) Am Königsweg - Stefan Pucher inszeniert Elfriede Jelineks Trump-Stück am Schauspielhaus Zürich nt ) Reveberations - Michael Turinsky lässt im Wiener Tanzquartier gegen die allgemeine Entsolisarisierung antanzenIn der Leere nt ) Die schmutzigen Hände - Jasmina Hadziahmetovic inszeniert in Meiningen Sartres schon sehr in die Jahre gekommenes Stückxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Laurence Sterne: Werkausgabe." ( Klappentext dlfk ) - In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art. - s. a. Hans von Trothas Buch