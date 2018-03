" ( nzz ) - Die Umsätze im Buchhandel schmelzen dahin. Das merken zwar auch die grossen Häuser, den Kleinverlagen jedoch geht es an die Substanz. Nun melden sie sich zu Wort - mit handfesten Forderungen. solo ) -So geht es dem Buchhandel im Kanton Solothurn nach elf Jahren mit freien Buchpreisen. Ist das damals prophezeite Horrorszenario eingetroffen? np ) - Neuer Fall von algorithmischem Overblocking: Weil RTL Ausschnitte eines Protestsongs gegen Germanys Next Topmodel zeigte, sortierte Youtubes Filtersystem "Content ID" das Lied als geistiges Eigentum von RTL ein - und blockierte das Original als vermeintlich illegale Kopie. Die Organisation Pinkstinks beklagt nun, dass ihrer Kampagne dadurch Reichweite genommen wurde. dlfk ) - Die GroKo kann starten, auch der Bundestag steigt wieder in den politischen Alltag ein - inklusive AfD. Stephan Detjen erklärt, wie sehr sich das Verhältnis zwischen Parteien und Journalisten in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. taz ) - Die FAZ stellt den Blog von Don Alphonso ein, der die Marktlücke eines elitären Rechtspopulismus für sich entdeckte. Schon rastet das Netz aus.(dlfk-audio) - Gespräch mit dem Schriftsteller Georg Klein dlfk ) - Vor 60 Jahren ging man noch mit Schiefertafeln in den Unterricht, heute sind schon Grundschulkinder kleine Meister im Umgang mit Smartphones: Der Medienwandel schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran. Bruno Preisendörfer hat darüber ein persönliches Buch geschrieben. dlfk ) - Auch seine neue Erzählung hat autobiografische Züge: Friedrich Christian Delius erzählt in "Die Zukunft der Schönheit" von einer Vater-Sohn-Beziehung. Er bettet sie ein in einen ungestümen Abend in einer New Yorker Jazz-Bar.(dlfk-audio) - Gespräch mit Bruno Preisendörferxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - "Heimatland" statt "Vaterland" und "couragiert" statt "brüderlich". Die Gleichstellungsbeauftragte des Bundesfamilienministeriums, Kristin Rose-Möhring, fordert eine Änderung der deutschen Nationalhymne. Laurence Sterne: Werkausgabe." ( Klappentext dlfk ) - In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art. - s. a. Hans von Trothas Buch