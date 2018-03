." ( hei ) - Weil das US-amerikanische Project Gutenberg mehrere E-Books verbreitet, die in Deutschland urheberrechtlich geschützt sind, werden deutsche Nutzer nun ganz ausgesperrt. Die Werke will das Portal nicht herunternehmen. taz ) - Der Deutschlandfunk will bei seiner Wissenschaftsberichterstattung kürzen. Das verschafft ihm den Unmut seiner AutorInnen. tages ) - Die Thesen von Claus Strunz im Sat-1-Frühstücksfernsehen sind nach Meinung von Dirk Benninghoff reiner Populismus. Doch es gibt auch etwas, worüber sich der Chefredakteur von fischerAppelt freuen konnte. taz ) - Bergmann verkörperte die Idee des linken und antielitären Verlegers. Der Gründer des Trikont Musikverlags ist am Donnerstag gestorben. bb ) - Ulrich Störiko-Blume plädiert dafür, sich mehr Gedanken über Inhalt und Qualität von Büchern zu machen - ohne bildungselitär zu sein.Barnes & Noble sz ) - Die Traditionsbuchhandlung Barnes & Noble leidet unter der Online-Konkurrenz. Ihr Chef möchte sich auf das Kerngeschäft konzentrieren - und wirft die erfahrensten Mitarbeiter raus.Drei Männer der Medienschweiz infosp ) - Doch, auch eine Frau hat eine sichtbare Rolle gespielt in der No-Billag-Debatte in der Deutschschweiz: Ladina Heimgartner. Aber die Hebel, an denen sie sitzt als stellvertretende Generaldirektorin der SRG., werden erst öffentlich wahrnehmbar werden, wenn die Initiative abgelehnt wird: sie ist zuständig für das strategische Projekt der SRG über ihren "Beitrag der SRG für die Gesellschaft". Diese Leistung will die neue SRG-Führung präziser beschreiben und offen legen. mb ) - Nur ein kleiner Bruchteil deutscher Teenager hat offenbar ein Problem mit Social Media, findet eine Krankenkasse heraus. Statt das zu feiern, machen Nachrichtenmedien daraus eine Schreckensmeldung über die neue Sucht-Geißel der Jugend. vice ) - "Polizisten, Journalisten, Kameramänner - sie alle spielen dieses Spiel, bei dem sie untereinander Fotos von Leichen teilen."(dlfk-audio) - Gespräch mit Bruno Preisendörferxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Laurence Sterne: Werkausgabe." ( Klappentext dlfk ) - In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art. - s. a. Hans von Trothas Buch