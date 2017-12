+ Aktualisiert:







+

+

+

+

+

+

." (12:00 Uhr mee ) - Fünf Monate nach den schweren Ausschreitungen während des G20-Gipfels haben die Hamburger Ermittler Fotos von mutmaßlichen Randalierern online veröffentlicht. Die Bild unterstützt die Fahndung und druckt heute Bilder der Verdächtigen auf den Seiten 1 und 5. Damit stoßen sowohl die Polizei als auch Bild auf Unverständnis und Missbilligung. dlf ) - In der Debatte um die Ausrichtung öffentlich-rechtlicher Onlineangebote hat der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Döpfner, den WDR für den Schritt gelobt, verstärkt auf Audio- und Videoformate setzen zu wollen. dlf ) - Für Mathias Döpfner sind Texte auf den Online-Plattformen der Öffentlichen-Rechtlichen kein grundsätzliches Problem. Der Axel-Springer-Chef und BDZV-Präsident plädiert jedoch für weniger Worte: ARD+ZDF sollten vor allem Videoplattformen wie Netflix und Youtube Konkurrenz machen, sagte Döpfner im Dlf. rog ) - Im zu Ende gehenden Jahr sind weltweit mindestens 65 Journalisten, Bürgerjournalisten und andere Medienmitarbeiter in direktem Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden. Fast die Hälfte von ihnen starben außerhalb von Regionen mit bewaffneten Konflikten. Sie wurden in Ländern wie Mexiko oder den Philippinen ermordet, weil sie über Tabu-Themen wie politische Korruption oder das organisierte Verbrechen berichteten. Das geht aus der Jahresbilanz der Pressefreiheit hervor, die Reporter ohne Grenzen am Dienstag veröffentlicht hat. faz ) - Endlich ist die Journalistin Mesale Tolu wieder frei - auch wenn sie die Türkei vorerst nicht verlassen darf. Am Abend gab es aber noch Verwirrung. dlf ) - Nach der Freilassung von Meşale Tolu sei es völlig abstrus zu glauben, die Türkei befinde sich jetzt auf dem Weg zum Rechtsstaat, sagte Sevim Dagdelen, Die Linke, im Dlf. Die Zahl der noch Inhaftierten sei hoch. Man müsse mehr Druck auf Erdogan ausüben, "die einzige Sprache, die er versteht". Sevim Dağdelen im Gespräch mit Christiane Kaess sp ) - Seit 2016 darf Sharo Garip die Türkei nicht verlassen: Dem Kölner wird Terrorunterstützung vorgeworfen. Durch die Freilassung von Mesale Tolu wächst bei ihm die Hoffnung auf ein günstiges Gerichtsverfahren. ejo ) - In Polen werden Journalisten zu Unternehmern, um den Qualitätsjournalismus zu retten. np ) - Immer mehr Länder und Forschungsinstitutionen vereinbaren mit Großverlagen pauschal Open-Access-Zugänglichkeit für alle Artikel ihrer Autorinnen und Autoren. In der Praxis zeigt sich aber, dass manche Verlage versuchen, die Autoren zu übermäßig restriktiver Lizenzierung anzuhalten. bb ) - Der stationäre Buchhandel in den USA hat im Oktober nach vorläufigen Angaben des U.S. Census Bureau 684 Millionen Dollar (circa 580 Mio. Euro) erwirtschaftet und damit 4,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Auch für die ersten zehn Monat zusammengefasst ergibt sich ein Umsatzminus. 3sat ) - Twitter will bedenkliche Postings und Profile seiner Nutzer künftig schärfer kontrollieren. Bilder und Symbole, die andere beleidigten oder Hass schürten, dürften nicht mehr in Live-Videos oder in Profil- und Hintergrundbildern verwendet werden, teilteTwitter am 18. Dezember 2017 in einem Blog-Posting mit. stgtn ) - Staatsfeind oder Gewissen der Nation? Am 21. Dezember wäre der Schriftsteller Heinrich Böll hundert Jahre alt geworden. Im Berliner Schloss Bellevue hat der Bundespräsident zu einer Soiree geladen, die in glänzendem Rahmen den Autor der kleinen Leute feiert. Von Stefan Kister dlfk ) - Ein Einzelgänger, ein Querkopf, der immer auch den Mainstream attackierte - so charakterisiert Literaturkritiker Helmut Böttiger den Schriftsteller Heinrich Böll. Seine Milieubeschreibungen seien zeitlos und sein Kampf gegen die Hysterie in den Medien ungeahnt aktuell. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de dlfk ) - Er wollte alle Musik der Welt in seine eigene einbringen und brachte das Saxophon klanglich ebenso an seine Grenzen wie Jimi Hendrix später die elektrische Gitarre: John Coltrane. Nun zeigt ein Dokumentarfilm das Leben des Musikerneuerers und Familienmenschen. Von Laf Überlandxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sz ) - Aaron Sharockman von der Faktencheck-Webseite "Politifact" und Fachmann für politische Lügen. Hier erzählt er von seinen Lieblingslügen und warum Politiker immer dreister flunkern.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dwdl ) - Beleidigte und Beleidigungen, journalistische Fehltritte, eine vorgeführte Preisverleihung und allerlei Dreistigkeiten: So lassen sich die Gewinner des Goldenen Günter 2017 zusammenfassen. Die Redaktion des Medienmagazins DWDL.de kürt schon zum zehnten Mal die Peinlichkeiten des Medienjahres. Von Thomas Lückerath dlfk ) - Kaufen, kaufen, kaufen - in den Tagen vor Weihnachten brummt der Einzelhandel. Manche genießen das Shoppen, andere hingegen lehnen unnötigen Verbrauch ab. Wir waren mit einer Konsum-Genießerin und mit einem Konsum-Muffel unterwegs. stat ) - Die Deutschen haben laut einer aktuellen Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts im vergangenen Jahr rund 35,3 Prozent ihrer Konsumausgaben für Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung aufgewendet - das sind 2,6 Prozentpunkte mehr als 2006. Damit stellen die Wohnausgaben den mit Abstand größten Posten im Budget der deutschen Haushalte. Es folgen die Ausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (13,8 Prozent) sowie Verkehr (13,5 Prozent). Durchschnittlich gibt ein deutscher Haushalt im Monat rund 2.480 Euro für den privaten Konsum aus. dlf ) - ist teilweise verfassungswidrig dlfk ) - Es war in den vergangenen Jahren vergleichsweise ruhig geworden um den Jazz-Musiker Kevin Mahogany. Mit seinen Aufnahmen, seiner Musik gehörte er im Jazz zu stilprägendsten Stimmen. Im Alter von 59 Jahren ist der Amerikaner Kevin Mahogany nun gestorben.