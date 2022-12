Musik-Videos + TV+Hörtipps für Donnerstag, 15.12.22

TV-Tipp





Werke von Saariaho, Sibelius, AmmannHelsinki Philharmonic Orchestra; Susanna Mälkki, LeitungAndreas Haefliger, KlavierKonzert vom 27. August 2022, Usher Hall, Edinburgh (Edinburgh International Festival)Tschechische Philharmonie; Leitung: Semyon BychkovAufzeichnung vom 09.12.2022Donnacha Dennehy: Land of Winter für gemischtes EnsembleAlarm Will Sound, Leitung: Alan Pierson; Aufnahme aus der Universität BonnVon Karl LippegausAlle reden von Schlager, Deutschrap, Hamburger Schule, Krautrock - Funk & Soulmusik aus der DDR bleibt im Diskurs über Popmusik aus Deutschland ein unterbelichtetes Thema. Dabei ist sie von solcher Besonderheit! Etwas Licht ins Dunkel bringt eine wunderbare Compilation namens Hallo 22, die Stücke aus den Jahren 1971-1981 zu einer genialen Erzählung verdichtet.Mit Bernd LechlerAndreas Wagner (* 1962): "Slow Gait" (2009)in fünf Teilen für vier Kontrabässe, Live-Elektronik und Sechsspur-Computerprojektion(Aufnahme vom 28. August 2009 aus de Kunst-Station Sankt Peter in Köln)Ein erweitertes Zwiegespräch über spirituelle Impulse neuer Musik von heuteLicht ist unfassbar. Deswegen ist die musikalische Annäherung an dieses Phänomen auch so aussagekräftig. In Multitrack gibt es ausgewählte Instrumentals zu und durch das, was manchen von uns kurz vor der Wintersonnenwende am meisten fehlt: Licht.