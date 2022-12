Musik-Videos + TV+Hörtipps für Mittwoch, 14.12.22

autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

TV-Tipps

Orchestra della Svizzera italiana; Philippe Bach, LeitungKonzert vom 3. September 2022, Martinskirche Chur (Gion Antoni Derungs Festival)Von Ulrich KriestAm Mikrofon: Christoph SchmitzEs herrscht Vorfreude bei Golden Glades. Weihnachten steht vor der Tür, und einen passenden Soundtrack für die Festtage bietet die Charity Compilation "Have Yourself A Merry Indie Christmas". Über 100 Songs hat der walisische Musikjournalist Kevin McGrath für dieses Mammutprojekt zusammengestellt. Alle Einnahmen gehen an die Obdachlosenhilfe Crisis UK.Mit Bernd LechlerBearbeitung: Hilke Veth Komposition: Michael RiesslerRegie: Christiane Ohaus NDR 2009Im ehemaligen Jugoslawien gab es in den 80er Jahren eine lebhafte Synthi-Szene. Eine ersten Eindruck vermittelt der Sampler "Electronic Jugoton - Synthetic Music from Yugoslavia 1980 - 89". Davon einige Beispiele in dieser Ausgabe. Dazu Songs über Japan (und Takuma Asano), Christmas in Suburbia und Sofie Royer.Ein Stück Baumrinde, von der Birke, weiß mit kleinen schwarzen Strichen. Ein Souvenir aus dem Wald. Es steckt in der Hülle einer CD. Die Sängerin Agota hat diese Rinde mitgebracht aus dem litauischen Wald, dem ihre Musik gewidmet ist. Mit Babette Michel- Maria Theresia (3/5) Fernsehfilm Österreich/Tschechische Republik/Deutschland 2019 | arte - alpha-podium: Sind intelligente Roboter soziale Wesen? | ARD alpha - Tatort: Was wir erben Fernsehfilm Deutschland 2021 | SWR - Kommissar Bäckström (6/6) Die Bombe | hr