derist ein. Klingt harmlos. Aber nur der "weite" Kulturbegriff gibt heute Sinn. Selbst dieist kulturell, denn sie stellt die Frage, wie wir leben wollen. Und in diesem Jahr hat sich (nicht zum ersten Mal) gezeigt: Im Namen von "Kultur" werden Kriege geführt und. Putin hat erst einen geschichtspolitischen Essay geschrieben, bevor er seinen Vernichtungskrieg entfesselte.führen ihren Kulturkrieg nach innen: Frauen riskieren ihr Leben für Wind im Haar. Beide Regimes zeigen - wie übrigens auch das Regime in China -, dass sich Korruption, Mafia, Gewalt bestens mit ideologischer Verblendung verbinden lassen. Ausgerechnet das Kulturmagazinkann sich übrigens brüsten, schon frühzeitig vorgewarnt zu haben. Aber das liegt nur daran, dass wir immer wieder Artikel des bewunderten und so vermisstenübernommen haben, der nicht erst 2005 imvor faschistoiden Tendenzen in Russland warnte, sondern schon seit dem ersten Tschetschenienkrieg in den Neunzigern.Derhat jeden Tag zwei Presseschauen, eine mehr politische, "9punkt", und eine mehr künstlerisch-kulturelle im engeren Sinne, "efeu". Aber nicht dass dort die Kämpfe nicht ähnlich erbittert geführt werden: Für die einen teilt sich die Welt in Woke und Rechte, für die anderen in Woke und Linke. Und die Debatte um diewar ein Horror, den wir so treu wie möglich nachgezeichnet haben. Eine Mitte gibt es nicht mehr, es sei denn den, der von Positionen zwar nicht frei ist, aber immerhin auch Positionen zu Wort kommen lässt, die er vielleicht nicht teilt. Dazu zwingt dieUnd hier müssen wir unseren Lesern, Leserinnen und Leser:innen danken: und zwar ausdrücklich und vor allem auch jenen, die einige unserer Postionen! Bleiben Sie uns treu, wir bleiben informativ.Neben den zwei Presseschauen machen wir die ebenfalls: Hier fühlen wir uns gerade durch die Tatsache bestärkt, dass dasin den Medien gelitten hat. Die Zeitungen schaffen Kritik immer mehr ab. Um so wichtiger, finden wir, dass wir die Produktion bündeln, abbilden und Orientierung ermöglichen.Viele LeserInnen unterstützen unsere Arbeit. Sie haben uns damit durch die Coronakrise geholfen. Sie ermöglichen uns, dass wir im wesentlich bei Verlagen und Kulturinstitutionen Werbung akquirieren und auf das schlimme Werbegrauen im Internet weitgehend verzichten können. Sie ermöglichen uns, dass wir arbeiten können und dass freie Mitarbeiter für uns arbeiten können. Sie abonnieren uns bei Steady , oder sie leisten vielleicht einen kleinen Soli-Dauerauftrag auf unser Konto (aber wenn der im Moment eher für Generatoren in der Ukraine investiert wird, verstehen wir das natürlich auch!) Wir sind Ihnen für ihre Treue in Zeiten, in denen das Geld weniger wird,Wir sind für Weihnachten! Und Sie unterstützen uns auch durch Bücherkäufe in unserem Buchladenoder auch mit dem Verschenken eines Gutscheins . Der, beziehungsweise eichendorff21 versuchen, auch hier nützlich zu seien, etwa durch unsere "Bücher der Saison" oder durch Listen wie "22 Empfehlungen für das Jahr 2022" - die besten Buchgeschenke sind die aufregenden!