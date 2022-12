Heute in Radio+TV

Musik-Videos + TV+Hörtipps für Freitag, 16.12.22

TV-Tipps

Synthese von zeitgenössischem Jazz und europäischer KunstmusikKonzertaufnahme vom 19. Mai 2022.Tabea Zimmermann, Viola; Symphonieorchester des Bayerischen RundfunksLeitung: Iván Fischer. Werke von R. Strauss, Walton und Bartók(Übertragung aus der Isarphilharmonie)Aufnahme vom 4.6.2022 beim Bluesfestival SchöppingenVon Berit Hempel Regie: Matthias Kapohl Deutschlandfunk 2019Realisation: Mariola Brillowska NDR 2022 Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes der ARD und DLF "2035"Zum Ende des Jahres heißt es in alter Tradition: 2022 von vorn. Welche waren die liebsten Alben des Jahres dieser Sendung? Hört rein.Mohamed Amjahid über Liebe und Begehren zwischen Casablanca und KairoModeration: Katharina Borchardt (Aufzeichnung vom 28. November 2022 im Literaturhaus Stuttgart)- Das Löwenmädchen Spielfilm Norwegen/Deutschland 2016 | arte - Tod im Internat (2/2) Schattenwelten | 3sat - Berlin wie es einmal war Kreuzberg in drei Jahrzehnten | rbb - "Nach Hause telefonieren!" Wie E.T. Kinos und Herzen eroberte | arte