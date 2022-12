Heute in Radio+TV

Musik-Videos + TV+Hörtipps für Dienstag, 13.12.22

TV-Tipps

Werke von Penderecki und Bruckner(Übertragung aus dem Stefaniensaal, Musikverein Graz in 5.1 Surround Sound).Ein Konzert zum 70. Geburtstag von Wolfgang Rihm in der Hamburger ElbphilharmonieVon Franziska von BusseAufnahme vom 19.5.2022 beim Jazzfest BonnAm Mikrofon: Margarete ZanderFeature und Podcastserie von Stelle Luncke und Josef Maria SchäfersNDR/DLF 2022Von Gerd FiltgenVon Tobias DirrEs weihnachtet sehr. Das merkt man auch daran, dass wieder die Alben des Jahres gesucht, gefunden und gelistet werden. Ein merkwürdiges Ritual älterer Menschen, denen die Zeit wegläuft? Ex & Pop spielt dagegen: Hits, die keine wurden. Mit Klaus Walter.- FIFA WM 2022: Kroatien - Argentinien Halbfinale 1 (1. Halbzeit) | Das Erste - Arbeit ohne Sinn Finnland 2022 | arte - Legal Affairs (7/8) Braune Soße | rbb - Tatort: Kindstod Fernsehfilm Deutschland 2001 | WDR