Musik-Videos + TV+Hörtipps für Montag, 12.12.22

TV-Tipps

Farbenreicher, wuchtiger Orchestersound: Christoph CechAufzeichnung vom 03.06.2022Mit Karsten MützelfeldtMit Andreas GöbelMusik: Derya Yýldýrým/Sebastian Reier/Tobias Levin Regie: Björn Bicker BR 202031 Tracks, runde zwei Stunden Musik, und da ist das Mixtape von 2.09.47 Stunden noch gar nicht eingerechnet. Was Congo Natty unter dem Titel "Ancestorz - Rootz Of Jungle" hat ja fast schon Sault´sche Ausmaße (5 Alben auf einmal rausbringen), eine Zumutung in Zeiten schmelzender Attention Spans.In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Cold Years, Morrissey, Steve Hill, The Luka State, Enter Shikari, Anti Flag w/ Campino, Disturbed, Metallica, The Commoners. Älteres von Wilko Johnson (wg. seines Todes am 21.11.), The Ruts (wg. des 69. Geburtstages von Sänger Malcolm Owen / + 1980), MC5 (wg. des 78. Geburtstages von Sänger Rob Tyner / + 1991), den Ramones."Godfather Of World Music" nannte Ex-Beatle George Harrison seinen ehemaligen Lehrer, der über sein außergewöhnliches Spiel auf der Sitar die nordindische Musik im Westen bekannt machte. Am 11. Dezember jährt sich der 10. Todestag von Ravi Shankar. Mit Antje HollunderUrsprünglich Harfenistin, übernahm Alice Coltrane 1966 den Pianisten-Job in der Band ihres Mannes- Trautmann Spielfilm Deutschland/Großbritannien 2018 | Das Erste - Winterschläfer Spielfilm Deutschland 1996 | ONE - 1923! Der lange Schatten der Inflation Deutschland 2022 | Das Erste - Buster Keaton: Sieben Chancen Spielfilm USA 1925 | arte - Alles ist Eins. Außer der 0. Dr. Waus Chaos Computer Film | Das Erste