TV-Tipps

Musiktipp I

19:30 Uhr Ö1 On Stage Tree im Mai 2022 im Wiener RadioKulturhausAndreas Waelti, Georg Vogel und Michael Prowaznik in AktionMusiktipp II"Funkhauskonzert" Live aus Raum Dresden von Deutschlandfunk KulturPeter Licht und BandModeration: Carsten BeyerMusiktipp IIINeue Produktionen aus dem Deutschlandfunk KammermusiksaalWerke von Walter Braunfels:Minguet Quartett; Jens Peter Maintz, VioloncelloAufnahmen von 2019 bis 2021Musiktipp IVDie Cellistin und Komponistin Tomeka ReidVon Niklas WandtHörtipp ISummer Special pt. 6Das letzte Summer-Special ist fest in Frauenhand - nicht nur was die Präsentation angeht, sondern auch wer da singt! Die Palette reicht von Newcomerinnen aus der jamaikanischen Diaspora (Khalia, Kazayah) und Europa (Guacamaya, Samora, Sista Argie, Sista Manu, Sheila Langa) bis hin zu gestandenen Künstler*innen wie Sharon Marley, Zoe Mazah, Iseo & Dodosound, Teni, Verony und Silent Nancy.Hörtipp IIEin Herz für Secondhand Mode - Der Mainzer Unternehmer Robin BalserMit Fabian ElsäßerHörtipp IIIAmbientöser Dub, Ants & Antelopers"Ambientöser Dub" war der Arbeitstitel für die erste Sendung mit neuer Musik nach dem Sommer der These Girls, too. Dafür stand ein Dub Narcotic (Calvin Johnson!) Remix von Hot Chip und Koloah, ein im weitesten Sinne PostPostPost-Dubstep-Producer aus der Ukraine, der hier nicht gespielt wird, weil er aus der Ukraine stammt, sondern weil eher outernational klingt.Hörtipp IVElke Heidenreich, Moderatorin und Autorin im Gespräch mit Gisela SteinhauerHörtipp V"Der Dieb und die Hunde" (1/10) Von Nagib MachfusAus dem Arabischen von Doris Kilias (verh. Erpenbeck)Gelesen von Ernst-August Schepmann Unionsverlag Zürich (Produktion: hr 1989)- Die große Dürre Was tun, damit Deutschland nicht austrocknet? | Das Erste Gut zu wissen 42 - Die Antwort auf fast alles: Kann Geoengineering das Klima retten? | ARD alpha Rettet die Ostsee! Das Erste - Berlin, eine einsame Stadt Deutschland 2019 | arte