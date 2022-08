TV-Tipps

21:00 Uhr -

Musiktipp IWerke von Robert Schumann, Clara Schumann und Johannes BrahmsKonzert vom 3. Juli 2022. Künstlerhaus Boswil (Boswiler Sommer)Musiktipp II"BBC Proms" Royal Albert Hall, LondonEthel Smyth: Messe D-Dur für Soli, Chor und OrchesterBBC Symphony Chorus;BBC Symphony OrchestraLeitung: Sakari OramoAufzeichnung vom 20.08.2022Musiktipp III"Rudolstadt Festival"Ein Konzertabend mit verschiedenen Konzerthighlight des Rudolstadt Festivals:Maria Farantouri / Duncan Chisholm & Band / ukrainisch-bayrisches Duo Matria Teofilovic / Duo Merima Kljuco Jelena Milusic / Trio Wolski / Rydvall West / Wernyhora / Kurbasy(Aufnahme vom 10. Juli 2022, Rudolstadt)Hörtipp I"Heilendes Potpourri"Musik, die aus einer Krise heraus entstanden ist und sich doch vor allem optimistisch zeigt: Das ist "Paradise", der vierte Longplayer von Healing Potpourri. Hinter dem Namen verbirgt sich der Kalifornier Simi Sohota.Hörtipp IIGoing Back To My RootsLamont Dozier, einer der heiligen drei Könige des Motown-Songwriterteams Holland/Dozier/Holland, ist am 8. August 2022 im Alter von 81 Jahren gestorben. Der PopKocher verneigt sich.Hörtipp IIIAşk, futbol ve pop kültürü (Liebe, Fußball und Pop-Kultur)Saisonstart nicht nur beim Herrenfußball (und bald Damenfußball) oder des neuen Schuljahrs, sondern auch in der Musikbranche. Die Herbstsaison steht vor der Tür. Passend dazu gibt es in dieser Woche das Pop-Kultur Festival in Berlin!Hörtipp IV"Irgendein Briefträger" Von Karl-Heinz BöllingRegie: Heike TauchTon: Jean Szymczak Produktion: Deutschlandradio Kultur 2011- Das geheime Leben der Bäume Deutschland 2020 | 3sat Der Fall Bruckner Fernsehfilm Deutschland 2014 | Das Erste - Wir beide Spielfilm Frankreich/Luxemburg/Belgien 2019 | arte Das Land der tausend Seen Die Mecklenburgische Seenplatte | phoenix - Space Dogs rbb Fernsehen radio ) - Solist:innen im Ausnahme-Zustand: Spektakuläre Pièces de résistance, die aus der gemütlichen Komfortzone führen und zu Parforce-Ritten einladen. Sie alle brauchen Kraft und Ausdauer, Geschick und Raffinesse. Vor allem aber gute Nerven. dlfk-audio ) - Vor drei Jahren gründete Desjar Sulejmani das Western Balkans Youth Orchestra - ein Streichorchester mit jungen Musikern und Musikerinnen aus den konfliktreichen Ländern des westlichen Balkans. Der deutsch-albanische Pianist und Dirigent sieht darin eine Friedensbotschaft.<--- bestellen