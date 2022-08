Hörtipps für Dienstag, 30.8.

TV-Tipps

Musiktipp IGästemix Bonnie "Prince" Billy und Matt SweeneyHighlights aus ihrer Plattensammlung. Mit Matthias RöcklMusiktipp II"Haffner spielt Haffner" Wolfgang Haffner TrioAufnahme vom 3.5.2022 beim Klavier-Festival Ruhr, Ebertbad OberhausenMusiktipp III"Zeitgenössische Oper in Bregenz" Bregenzer Festspiele 2022.Uraufführung der Oper "Melencolia" von Brigitta MuntendorfHörtipp I"Tanzbretter (1/5)" Eine kleine Geschichte der elektronischen Musik und ihre ClubsVon Jens Balzer und Tobi MüllerHörtipp II"Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss oder Der Verlierer" Von Norbert JochumNach Motiven des Romans "They Shoot Horses, Don't They?" von Horace McCoyÜbersetzung aus dem Englischen: Oilver HuzlyRegie: Alfred Behrens Ton und Technik: Gerd-Ulrich Poggensee und Sabine KaufmannProduktion: NDR/SWF/HR 1995Hörtipp IIIAlle Menschen müssen sterben, vielleicht auch ich (1/4)Die Jahrhundertwendegeneration in vier LangzeitporträtsTeil 1: Frau Rahm, geboren 1893 in Kandau (Kandava)Von Sonya Schönberger und Norbert Lang Regie: die Autor:innenTon: Norbert Lang Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2022 (Ursendung)Hörtipp IV"musica reanimata" Ein unbekannter Verfolgter: Hans Heller, KomponistAufnahmen vom 26.5.2022 aus dem Gesprächskonzert musica reanimata im Konzerthaus BerlinHörtipp VBurak Yilmaz, Theaterpädagoge. Im Gespräch mit Kristin Hunfeld- Instagram:Das toxische Netzwerk Frankreich 2022 | arte - Wir müssen reden! Der rbb-Bürgertalk | rbb Fernsehen - Nord bei Nordwest - Gold! Fernsehfilm Deutschland 2019 | BR Fernsehen - Blackout - Gefährdet die Energiewende unsere Stromversorgung? | makro - Polizeiruf 110: Das letzte Wochenende Fernsehfilm Deutsche Demokratische Republik 1975 | MDR - Unterm Radar Wege aus der digitalen Überwachung | arte