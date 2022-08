I Nie noch

II. Weiterlesen

Das "Jahrbuch der Lyrik", das alljährlich im Schöffling Verlag erscheint, ist eine Anthologie, eine "Blütenlese" gewissermaßen. Die Arbeit der Herausgebe, aus den zu einem bestimmten Stichtag eingereichten Gedichten eine Auswahl zu treffen, ist Jahr für Jahr eine schwierige Aufgabe. Schließlich ist jedes Blütenlesen immer - auch - ein Gewaltakt: man pflückt, man liest, und dann stellt man die einzelnen Blüten im Strauß zusammen. Doch nach welchen oder wessen Kriterien liest und komponiert man da?Auch wenn die Jahreszahl Aktualität suggeriert - gute Gedichte "benötigen keine Aktualität", so heißt es im Vorwort zum Jahrbuch 2022, herausgegeben von Matthias Kniep und Nadja Küchenmeister. Hier ein paar gelesene Blüten.Gedichte sind exemplarische Gesten, die sich im Hören und Lesen jeweils anders und jeweils neu aktualisieren. Das gilt auch für das über 150 Jahre alte Gedicht "'Hope' is the thing with feathers" der englischen Dichterin Emily Dickinson (1830-1886), das sich im Jahrbuch 2022 in derfindet:"'Hope' is the thing with feathers"Das Original, von 1861/2, ist sanft und elegant, es besitzt Reim und Rhythmus; es istund eingängig, ja: balladesk. Die Zeilen haften sich unmittelbar dem Gedächtnis an. Lesen/hören Sie selbst:Prosaisch gesagt steht da: Die Hoffnung ist ein Vögelchen. Sie sitzt in der Seele, benötigt keine Worte. Ihr Lied widersteht allen Gewalten und wärmt die Verzagten, und das "Ich", das hier spricht, hörte die Melodieund auf den stürmischsten Meeren. Und doch verlangt die Hoffnung selbst in Notzeiten nichts weiter von diesem "ich".Das Gedicht von der Hoffnung, die einen nie verlässt, ist berühmt, vielfach übersetzt und immer wieder hochaktuell. Das könnte der Grund sein, dass Rainer René Mueller es gerade jetzt neu übersetzen wollte. Dabei ist es wahrscheinlich in seiner großen Einfachheit recht eigentlich unübersetzbar. Was macht man damit, dass im Englischen alle drei Protagonisten - Hope, thing und Bird - sächlich sind, während wir im DeutschenHoffnung,Federstück undVogel (das Vögelchen) unterscheiden. Eine Krux. Im Englischen meint das wiederkehrende "it" also alle drei zugleich, das Deutsche aber unterscheidet und muss sich entscheiden. Mueller hat wohl deshalb Hoffnung das ist dies Federstück geschrieben und das Wort "dies" im Gedicht mehrfach wiederkehren lassen, als könne er so "die" Hoffnung gegen alles grammatische Geschlecht bis in die letzte Zeile transportieren. Doch auch bei ihm verbindet sich das "es" der letzten Zeile ("") sprachlich nur mit der Metapher - dem Vögelchen.Andere deutschsprachigen Übersetzungen wissen ebenfalls keinen wirklichen Rat in dieser Geschlechterfrage. ".", lautet das Gedichtende bei Werner von Koppenfels; und bei Gunhild Kübler: "" Das Französische kann sich in solchen Fällen mit dem neutralen "ça" behelfen.Man sieht: Sprachen sprechen. Und wenn alles gut geht, gehen die Verluste mit Gewinnen einher, denn Übersetzungen unternehmen verschiedene Zugänge zum übersetzenden Gedicht; so weitet sich der Innen- und der Echoraum des Originals. Dabei schöpfen die übersetzenden Dichter immer neu aus den Möglichkeiten der eigenen Sprache. Rainer René Mueller zum Beispiel entschied sich,, welche die erste und die dritte Strophe verbindet ("nicht", "nie und nicht") durch ein "nie noch" in der zweiten Strophe zu verstärken. Man sieht, die Hoffnung hört nicht auf. - Auch die Zeile "" wird sich der Dickinson-Rezeption einschreiben können."Nottiere"Hier wird weniger der Hoffnung das Lied gesungen; Marie T. Martin hat vielmehr allen Nottieren dieser Welt, die uns - bedrohlich, tröstend? - in unserer Not begleiten, im Gedicht ein Gehege geschaffen, wo sie sich zeigen können, wie Maurice Sendaks "Wilde Kerle". Der, der alle Verse der Autorin auszeichnet, rührt nicht zuletzt aus der Ansprache an ein fiktives Du. - "", schreibt sie einmal. Marie T. Martin ist im November 2021 nach kurzer schwerer Krankheit mit nicht einmal 40 Jahren gestorben. Weitere Gedichte von ihr werden wir in den kommenden Jahrbüchern vermissen."man stirbt auf mt root und auf"Doppeltes Quiyan Jueju zum Thema Tod: Meitnerium, Hypothetisches O Atomgewicht 268man stirbt auf mt. root und aufmt. mort und auf mt. blanc undauf mt. drum und auf mt. cookund auf mt. hood und auf mt.yale und auf mt bates und aufmt. bear und auf mt. wood undauf mt. steele und auf mt. walesund auf mt ratz yeah yeah yeahWo das an Konzeptkunst erinnernde Telegramm-Gedicht (lauter Einsilber) mit den tödlichen Gefahren des Gipfelstürmens ("man stirbt auf") beginnt, gerät mit dem sich wiederholenden "und auf" beim Lesen immer mehr dasin den Blick:. Bei genauerem Studium des Kleingedruckten, das die Autorin, Katia Sophia Ditzler als Titelunterzeile eingefügt hat, wird zudem deutlich, dass die Berge tatsächlich die Sicht auf anderes verstellen. Denn "mt." meint vielleicht auch die chemische Formel für "Meitnerium". Und so wäre auch dieses Gedicht eine Art Verlustanzeige, eine Klage darüber, dassden Nobelpreis nicht bekam, also den Gipfel zu Lebzeiten nie erstürmen durfte, obwohl sie mit Otto Hahn die Kernspaltung erforschte. Ditzlers Zeilen jedenfalls lassen sie hochleben."schwarz wald"Das kürzeste Gedicht im Band ist amangesiedelt. Wäre es in Schriftdeutsch abgefasst, würden wir es nicht zuletzt wegen seiner Nähe zum Haiku als bewusst gestaltet empfinden. Im Dialekt aber, jener präliterarischen Form mündlicher Überlieferung, erscheint eine Äußerung meist ursprünglicher, persönlicher. Und so verwundert es nicht, dass ich mir jedes Mal, wenn ich das Gedicht laut lese, vorstelle, wie ein Schwarzwaldbauer - oder ist es eine Bäurin? - die Zeilen vor sich hin grummelt.Hinzu kommt: In der Mundart gibt es mindestens zwei Lesarten dieser Zeilen: "" oder: "" Ja, auch die Bäume, die Schattenspender, könnten vielleicht Schatten brauchen. Mundart hat es in sich.------------