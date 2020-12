Moin-Moin!

Mittwoch, 30. Dezember 2020

365. Tag des Jahres. 737.791. Tage der Zeitrechnung

Zitat des Tages

"Wir sitzen alle auf einer Kugel, und von der kann keiner runterspringen." (Ulf Merbold)



30. Dezember 2020

Die Presseschau aus deutschen Zeitungen

(dlf) - Kommentiert wird ein Brief von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet zur Kölner Silvesternacht sowie die Zurückweisung eines Vetos von US-Präsident Trump durch Abgeordnete seiner eigenen Partei.



Aus den Feuilletons

Die Grimassen des Pianisten

(dlfk) - Die "Zeit" blickt ins nächste Jahr und kündigt den 90. Geburtstag von Alfred Brendel an. Der ist berühmt für seine Grimassen während des Klavierspielens. Er habe versucht, sie sich abzugewöhnen, so Brendel, aber mit mäßigem Erfolg.



Neues Klassenbewusstsein

Habitus schafft Identität

(dlfk) - Früher waren Haus, Auto oder Doktortitel Statussymbole. Heute entscheiden subtilere Kriterien: Soziale Distinktion hänge vom individuellen Selbstverständnis ab, meint der Publizist Konstantin Sakkas.



Journalismus 2020

Im Zeichen von Corona

(faz) - Der Qualitätsjournalismus erlebte im Jahr der Corona-Pandemie eine Blüte. Zugleich werden "die" Medien so hart kritisiert wie nie. Hat das seine Berechtigung?



Luxus für alle

Zum Tod von Pierre CardinEin Stück

(dlfk) - Der Modeschöpfer Pierre Cardin sei seiner Zeit voraus gewesen, sagt die Kuratorin Barbara Til. Sowohl in seinen Designs, aber auch in der Selbstvermarktung. Und der bis zuletzt Abenteuerlustige habe die Modewelt demokratisiert.



Die große Toilettenpapierkrise

Hamsterkäufe und Lieferketten im Kapitalismus

(dlfk) - Warum ist ausgerechnet Toilettenpapier zu Beginn der Coronakrise knapp geworden? Aus den vielfach belächelten Hamsterkäufen lässt sich in ökonomischer Hinsicht einiges lernen. Schließlich gab es schon vor 2020 Klopapierkrisen im Kapitalismus.



Die beste Lyrik 2020

Das Jahr der Altmeister

(dlfk) - 2020 war weniger das Jahr der großen Lyrik-Neuentdeckungen. Es ist ein Jahr der Entgipsung, Entstaubung und Wiederbegegnung. Unsere Bestenliste enthält Klassiker wie Trakl und Celan, sowie Zeitgenossen wie Marcel Beyer und Elke Erb.



Eine Frau zwischen den Stühlen

Margaret Goldsmith: "Patience geht vorüber"

(dlfk) - Eine junge Frau lotet ihren Lebensentwurf zwischen Nationen und Rollenbildern aus. Margaret Goldsmiths Roman "Patience geht vorüber" entwirft ein Zeitbild zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Jahr 1930.



Licht & Klang

Schola Cantorum Reykjavicensis

(dlfk) - Man sieht sie geradezu vor dem inneren Auge entstehen: die Nordlichter. Auch wenn sie nicht explizit thematisiert werden in diesem weihnachtlich geprägten Konzertprogramm aus Islands größter Kirche.



Fließtext ist nicht mehr zeitgemäß

Musikjournalismus &Generation

(dlfk) - Genregrenzen und verfeindete Musikrichtungen gehören der Vergangenheit an. Generation Z interessiert sich nicht für Schubladen. Das - und Plattformen wie Spotify und TikTok - sorgen für ein komplett neues Hörverhalten. Und für ganz neue Musik.



