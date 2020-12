Im Steinbruch der Literatur

Moin-Moin!

Donnerstag, 31. Dezember 2020 + Freitag, 1. Januar 2021

366. Tag des Jahres 2020, 737.792. Tage der Zeitrechnung + 1. Tag des Jahres 2021, 737.793. Tage der Zeitrechnung

Zitat des Tages

"Der Abschied verleitet dazu, etwas zu sagen, was man sonst nicht ausgesprochen hätte." (Michel de Montaigne)



Henrys-Hörtipps

Musiktipp I

20:05 Uhr - Bayern2 - radioMitschnitt

Aufnahmen aus Konzerten von Roger Cicero & Big Band von 2008, 2009 und 2012





Musiktipp II

22:05 Uhr - Deutschlandfunk - Musik-Panorama

"Hollywood im Musikverein" John Williams dirigiert die Wiener Philharmoniker

Am Mikrofon: Stefan Keim





Hörtipp I

14:00 Uhr - ByteFM - Freispiel mit Ruben Jonas Schnell

"ByteFM Jahrescharts der Hörer*innen" Habt Ihr zu den Tracks von Mildlife getanzt oder lieber zu Caribou geträumt? Mit Angel Olsen geweint oder mit Ela Minus rebelliert? Seid Ihr mit Sufjan Stevens in den Himmel aufgestiegen oder habt Ihr lieber mit Fontaines D.C. den Boden der Tatsachen aufgeräumt? Den Jazz von jungen Wilden wie Nubya Garcia gefeiert oder zu Urgesteinen wie Idris Ackamoor geswingt - oder gar beides gleichzeitig, mit Keleketla!? Lieber den Ulmer HipHop von Kinderzimmer Productions mitgerappt, oder doch den Grime von East Man? Zu Thundercat gegroovt oder zu Algiers gepogt?



Hörtipp II

15:05 Uhr - Deutschlandfunk - Corso Spezial

FCK 2020? Das Popkultur-Jahr im Rückblick (feat. Covid-19)

Von Adalbert Siniawski



Hörtipp III

20:00 Uhr - ByteFM - BTTB - Back To The Basics mit Marcus Maack

"Die BTTB-Jahrescharts 2020 und ein Mix" Wie in jedem Jahr hat euer Host die gespielten Songs gezählt und ausgewertet und daraus die Top 5 der meistgespielten Künstlerinnen, Künstler und Labels gemacht. Die Ergebnisse hört ihr in der ersten Stunde. In der zweiten Stunde folgt ein Mix, der euch zum tanzen bringen sollte - auch wenn dieses Silvesterfest etwas anders sein wird, als alle bisherigen.



Hörtipp IV

21:05 Uhr - Deutschlandfunk - JazzFacts

"JazzFacts Auslese" Die besten Platten 2020

Ausgewählt von Karsten Mützelfeldt, Michael Engelbrecht und Odilo Clausnitzer



Neujahr



Musiktipp I

16:05 Uhr- SWR2 -Jazztime

Das Stimmwunder - Der Sänger Al Jarreau in frühen Aufnahmen (1965 - 1977)

Von Odilo Clausnitzer (13. Mai 2017)





Musiktipp II

21:05 Uhr - Deutschlandfunk - On Stage

"Als wäre ich ein Alien" Fantastic Negrito & Band

Aufnahme vom 8.6.2019 beim Bluesfestival Schöppingen





Musiktipp III

22:05 Uhr - Deutschlandfunk - Lied- und Folkgeschichte(n)

"Die Klangwelt des Dichters" Der französische Gitarrist Titi Robin

Von Grit Friedrich





Musiktipp IV

22:06 Uhr - SRF 2 - Late Night Concert

"All that Strauss" Neujahrskonzert des Vienna Art Orchestra 2000





Hörtipp I

13:30 Uhr - Deutschlandfunk -Mikrokosmos - Die Kulturreportage

Drei Künstlerinnen und Künstler über ihre selbstgewählte Isolation

"Hunger nach Einsamkeit" Von Gaby Hartel Deutschlandfunk 2020



Hörtipp II

18:20 Uhr - SWR2 - Hörspiel am Feiertag

"Mandeville. Vaudeville" Von Jan Wagner

Komposition: Sven-Ingo Koch Regie: Leonhard Koppelmann

(Produktion: Deutschlandfunk/SWR 2020 - Ursendung)



Hörtipp III

18:30 Uhr Deutschlandfunk - Hörspiel

"Von der Schwierigkeit, auf die richtige Art lebendig zu sein" Von Anne Dorn

Regie: Rainer Clute Ton: Klaus Krüger

Produktion: RIAS Berlin / Südwestfunk 1985



Hörtipp IV

20:05 Uhr - Deutschlandfunk - Das Feature

"Ad Absurdum" Der Realismus des Andrej Platonow

Von Mario Bandi Regie: der Autor

Produktion: Deutschlandfunk/WDR 2020



Hörtipp V

23:03 Uhr - SWR2 - NOWJazz

Sonic Wilderness Spezial. Favoriten 2020

Von Ulrich Kriest, Thomas Loewner und Julia Neupert



TV-Tipps

24 Stunden 3sat-Pop Around The Clock

Sendungen

05:30 Bob Dylan: The Other Side of the Mirror Newport Folk Festival, Rhode Island, USA, 1963 - 1965 + The 30th Anniversary Concert Celebration Madison Square Garden, New York, USA, 1992

07:30 Ringo Starr & His All-Starr Band: Live at the Greek Theatre Greek Theatre, Los Angeles, USA, 2019

08:30 Rod Stewart: Live at the Royal Albert Hall Royal Albert Hall, London, Großbritannien, 2004

09:30 Elvis: '68 Comeback Special The Burbank Studios, Burbank, Kalifornien, USA, 1968 Livestream

10:25 Stevie Nicks: 24 Karat Gold Tour Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis und PPG Paints Arena, Pittsburgh, USA, 2017

11:30 Prince: Sign o' the Times The Ahoy, Rotterdam, Niederlande, Sportpalais, Antwerpen, Niederlande, Paisley Park Studios, Chanhassen, Minnesota, USA +Rave un2 the Year 2000 Paisley Park Studios, Chanhassen, Minnesota, USA, 1999

14:00 Chaka Khan: Homecoming Harris Theatre, Chicago, Illinois, USA, 2019

14:45 Eric Clapton: Crossroads Guitar Festival 2019 American Airlines Centre, Dallas, Texas, 2019

16:00 Metallica: S&M 2 - Together Again Live Chase Center, San Francisco, USA, 2019 Tipp

17:15 Roger Waters: Us + Them Ziggo Dome, Amsterdam, Niederlande, 2018

19:15 Mariah Carey: Daydream World Tour Tokyo Dome, Japan, 1996

20:15 Avicii: Tribute Concert - In Loving Memory of Tim Bergling Friends Arena, Stockholm, Schweden, 2019 Tipp

21:45 Shakira: In Concert - El Dorado World Tour The Forum, Inglewood, Los Angeles, USA, 2018 Tipp

22:45 Christina Aguilera: Stripped Live in the U.K. Wembley Arena London, Großbritannien, 2003 Tipp

23:45 Prince: Let's Go Crazy - The GRAMMY Salute Los Angeles Convention Centre, USA, 2020 Tipp

01:00 Alice Cooper: A Paranormal Evening at the Olympia Paris Olympia, Paris, Frankreich, 2017

02:00 Muse: Simulation Theory O2 Arena, London, Großbritannien, 2019

03:30 Biffy Clyro: Live at the Barrowlands Barrowland Ballroom, Glasgow, Großbritannien, 2020

04:15 zdf@bauhaus: Live-Musik mit Milow Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar, Deutschland, 2020

05:15 zdf@bauhaus: Live-Musik mit Annett Louisan Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar, Deutschland, 2020



Samstag

15:50 Uhr - Dinner for One oder Der 90. Geburtstag Mit Freddie Frinton und May Warden | Das Erste

17:00 Uhr - Das ARD-Silvesterkonzert Teodor Currentzis dirigiert das SWR-Symphonieorchester - präsentiert von Thomas Gottschalk | Das Erste

20:15 Uhr - Maria Theresia (1/2) Fernsehfilm Österreich/Tschechische Republik/Slowakei 2017 | arte

20:15 Uhr - Flashdance Spielfilm USA 1983 | ONE - im englischen Originalton

21:40 Uhr Staying Alive Spielfilm USA 1983 | ONE - im englischen Originalton

21:45 Uhr - Shakira: In Concert - El Dorado World Tour The Forum, Inglewood, Los Angeles, USA, 2018 | 3sat

23:15 Uhr - Grease 2 Spielfilm USA 1982 (Grease 2) | ONE - im englischen Originalton



