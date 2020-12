Tresore des Weltgeistes

Moin-Moin!

Dienstag, 29. Dezember 2020

364. Tag des Jahres. 737.790. Tage der Zeitrechnung

Zitat des Tages

"Ich sehe diesem Tag mit einigen vollen Hosen entgegen." (Kurt Tucholsky)



Henrys-Hörtipps

Musiktipp I

20:05 Uhr - radioMitschnitt Bayern 2 - Konzerthighlights

"Robert Forster" Konzerts vom 9. Mai 2019 im Feierwerk, Hansa 39 in München





Musiktipp II

21:03 Uhr - SWR2 - Jazz Session

Homezone - Jazz in Südwest. Zum 80. Geburtstag von Mani Neumeier

Von Ulrich Kriest





Musiktipp III

23:00 Uhr - kulturradio - Musik der Gegenwart

"Der Komponist Henri Dutilleux" Mit Andreas Göbel





Musiktipp IV

23:03 Uhr - SWR2 - MusikGlobal

Kultsängerin und Frauenrechtlerin: Amparo Sánchez

Von Camilla Hildebrandt





Hörtipp I

20:03 Uhr - SWR2 - Musik aus unseren Archiven

Krzysztof Penderecki: "Die sieben Tore von Jerusalem" für 2 Soprane, Alt, Tenor, Bass, Sprecher, Chor und Orchester

(Uraufführung vom 9. Januar 1997 im International Convention Center Usishkin, Jerusalem)



Hörtipp II

21:05 Uhr - Deutschland - Jazz Live

"Jazz Live Bonus Edition" Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer

Aufnahmen aus dem Jahr 2020



Hörtipp III

22:03 Uhr - Deutschlandfunk Kultur - Feature

"Das halbe Hirn Oder: Eigentlich müsste ich tot sein"

Von und mit Jens Dücker Regie: Ulrike Toma

Musik und Komposition: Jens Uwe Popp

Ton und Technik: Ole Halwer und Dietmar Fuchs

Produktion: NDR 2020



Hörtipp IV

23:00 Uhr - kulturradio - Musik der Gegenwart

"Der Komponist Henri Dutilleux" Mit Andreas Göbel



TV-Tipps

19:40 Uhr - Re: Politik statt Protest Klimaaktivisten als Volksvertreter | arte

20:15 Uhr - Die vier Söhne der Katie Elder Spielfilm USA 1965 (The Sons of Katie Elder) | 3sat

22:10 Uhr - Spiel mir das Lied vom Tod Spielfilm Italien/USA/Spanien 1968 | 3sat



"Elegant, leichtfüßig und raumfüllend"

Das Debüt der Cembalistin Flóra Fábri

(dlfk) - Die Cembalistin Flóra Fábri widmet sich auf ihrem Solodebüt einer spannenden Begegnung zweiter Komponisten aus dem 18. Jahrhundert, die einander nur durch die Musik getroffen haben: Gottlieb Muffat trifft auf Georg Friedrich Händel. - Rezensionen in klassik-heute. de 10 / 2020: "Für ihre CD hat sich Flóra Fábri ein ausgesprochen schönes Instrument ausgesucht: die Kopie eines 1711 in Lyon gebauten Cembalos von Pierre Donzelague, 1996 in der Hückeswagener Werkstatt von Detmar Hungerberg entstanden. Die Künstlerin zeigt sich den hohen Anforderungen an Virtuosität, die Muffat in den eigenen Werken wie auch in seinen Händel-Adaptionen verlangt, voll und ganz gewachsen. Darüber hinaus beweist sie sich mit einfühlsamem und höchst geschmackvollem Einsatz epochengerechter interpretatorischer Stilmittel wie dem "jeu inégal" als höchst geeignete Interpretin für dieses ausgesuchte spätbarocke Repertoire. Die co-produzierende Rundfunkanstalt Deutschland / Kultur liefert ein strahlendes und präsentes Klangbild."

<--- reinhören + bestellen





Element of Crime starten Podcast

Plaudern aus dem Nähkästchen

(dlfk) - Musiker-Podcasts sind der große neue Trend. Jetzt machen auch Element of Crime einen - mit einer Folge für jedes ihrer 15 Alben. Das ist oft spannend und aufschlussreich, aber auch sehr lang.



Lesart

Das dlfk-audio-Literaturmagazin

Moderation: Andrea Gerk



Die Welt verstehen mit 264 Infografiken

(dlfk-audio) - Gespräch mit Jan Schwochow

<--- bestellen

















Teresa Präauers

(dlfk-audio) - "Zimmerreise"

---> ihre Bücher bestellen



Literaturtipps

(dlfk-audio) - Von Julia Eikmann



"Polarliebe" von Sigri Sandberg/ Anders Bache

(dlfk-audio) - Rezensiert von Günther Wessel

<--- bestelllen





















Verwertung bis zum letzten Ton

Über Bob Dylan, das Finanzkapital und die Urheberrechte von Berthold Seliger

(radio) - Robert Zimmerman hat es getan: Der Musiker, als Bob Dylan weltberühmt, hat die Verlagsrechte an seinen Songs - etwa 600 Songs aus sechs Jahrzehnten - an die Universal Music Publishing Group verkauft. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart - in der Branche wird von einem Betrag zwischen 250 und 400 Millionen US-Dollar gemunkelt.



Spotify

Echokammer des Geschmacks

(dlfk) - Spotify ist der erfolgreichste Musikstreamingdienst. Auch unser Musikkritiker Tobi Müller hört dort oft und viel. Doch er hat Bauchschmerzen dabei, und zwar wegen der intransparenten Ausschüttungen an die Künstler und weil dort Pop zur Gefühlsware werde.



In memoriam

Tragischer Held viel zu früh verstorben

(dlfk-audio) - Vor 40 Jahren starb der Singer-Songwriter Tim Hardin mit 39





------------------

IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass der Perlentaucher am Ende dieses Jahres noch existiert.

Wir verdanken es Ihnen! Und wir sagen Ihnen danke dafür.

LeserInnen haben uns über Steady unterstützt, Sie haben Bücher bei eichendorff21 bestellt.

Und übrigens: Sie können jetzt über eichendorff21 auch Büchergutscheine verschenken - mehr