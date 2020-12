Liebe Leserinnen, liebe Leser,es ist keine Selbstverständlichkeit, dass deram Ende dieses Jahres noch existiert. Wir! Und wir sagen Ihnen danke dafür. Die Unterstützung der LeserInnen über Steady oder direkt ist für uns lebenswichtig geworden. Werbung ist für uns als Einnahme nach wie vor wichtig. Aber dies Jahr war auch schwierig, die bei uns Werbung schalten, leider weniger als zuvor. Und die, die unsere zweitwichtigste Kundengruppe sind, hat es bekanntlich noch härter getroffen.Dank Ihrer Unterstützung können wir unserem Vorhaben treu bleiben und Sie Tag für Tag durch die Spiegelung unserer Presseschauen über dieundinformieren und uns von Zeit zu Zeit auch daran beteiligen. Über eine Zahlschranke denken wir weiterhin nicht nach - es muss kostenfreie Qualitätsmedien im Netz geben, und wir verlinken auf die Inhalte anderer. Für unsere Presseschauen lesen wir heute längst nicht mehr nur die großen deutschsprachigen Zeitungen, sondern auch internationale und Internetmedien. Und unsere Bücherschau bietet allen LeserInnen einen Überblick über den Qualitätsbuchmarkt. Ich weiß, dass unsere Feuilletonrundschau auchaufmerksam gelesen wird, denen wir damit etwas zurückgeben. Jeden Morgen sind wirzu spät!Viele stellen sich dendurch seinen Informationsreichtum größer vor als er ist: Aber wir sind fünf Personen auf vier Stellen und drei oder vier freie MitarbeiterInnen, die regelmäßig für uns arbeiten. Ohne ihre unglaubliche Konstanz, ihrewäre derebenfalls längst tot!Die Unterstützung der LeserInnen hat uns auch den Spielraum gegeben, unser neues drittes Standbein zu entwickeln, unseren Buchladen. Natürlich war dieses Vorhaben komplexer, als wir es uns zu Anfang dachten. Allen KundInnen, die uns bei eichendorff21 treu sind, danke wir für Ihre Geduld. Wir versuchen uns stets zu verbessern. Sie helfen uns sehr, wenn Sie Ihre Bücher über eichendorff21 bestellen. Und Steady-Unterstützer bekommen Bücher auch unter einem Bestellwert von 30 Euro stets kostenlos geliefert (Sie müssen nichts weiter tun, wir erkennen Sie an Ihrer E-Mail-Adresse).ist die Möglichkeit über eichendorff21 einen. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit. Die Gutscheine bleiben für die Beschenkten unbegrenzt gültig und können auch durch mehrere Bestellungen im Lauf der Zeit "verbraucht" werden. Und bestellen Sie auch Ihre Bücher vor Weihnachten bei eichendorff21. Viele Anregungen finden Sie in unseren "Büchern der Saison", von denen Sie direkt zu eichendorff21 klicken können. Wenn Sie bis zum 18. Dezember bestellen, dürfte ein Buch innerhalb Deutschlands rechtzeitig ankommen. Aber bitte beachten Sie, dass wegen der Coronakrise nichts ganz so läuft wie sonst.Und nun halten Sie: mit Büchern, Ideen und Kultur! So können Sie nur gesund bleiben.Danke und herzlich