Not der Autoren

Donnerstag, 10. Dezember 2020

Musiktipp I HR 2 - Konzertsaal
Musiktipp II WDR 3 - Konzert
Musiktipp III SR 2 - Mouvement
Porträtkonzert Hans Abrahamsen
Musiktipp IV Deutschlandfunk - JazzFacts
Musiktipp V WDR 3 Konzert spezial
Hörtipp I ByteFM - BTTB - Back To The Basics mit Marcus Maack

"Just Dance" Die Kölnerin Sonae tauchte hier kürzlich mit einem Remix für Si Begg auf - und nun habe ich auch ihr Album von 2018 gehört, mit dem die heutige Sendung startet. Im Lauf der Sendung folgen Tunes von E.M.M.A., Haiyti, Jayda G, Bonobo, DJ Madd, DJ Godfather, Al Wootton, und gleich drei weitere Remixes von oder für Si Begg. Dazu gibt es nun ein Remix-Album von Coldcuts Projekt Keleketla! - und das großartige Projekt Sault ist auch wieder dabei, diesmal mit ihrem zweiten 2020er Album "Untitled (Rise)", das statt einer nach oben gereckten Faust betende Hände zeigt.

Hörtripp II HR 2 - Neue Musik
Hörtipp III SWR2 - NOWJazz
Hörtip IV Deutschlandfunk Kultur - Freispiel
Hörtipp V SWR2 - Hörspiel-Studio

Von Ernst August Klötzke

In ihrem neuen Gesprächsband "Alle sind so ernst geworden" plaudern die Bestseller-Autoren Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre über scheinbare Belanglosigkeiten und ziehen daraus philosophische Einsichten fürs Leben. Wir sprechen mit Benjamin von Stuckrad-Barre.

Schauspieler, kurz bevor sie in ihre Rollen schlüpfen: Auf mehr als 250 Seiten zeigt der britische Fotograf Simon Annand in seinem Bildband "Time to Act" Backstage-Aufnahmen, die einen faszinierenden Einblick in die geheimnisvolle Welt des Theaters liefern.

"Kohlrabenschwarz" - Polizeiseelsorger Schwab ermittelt mit Hilfe von längst vergessenen Volksmärchen eine Reihe mysteriöser Todesfälle: die Hörspiel-Serie "Kohlrabenschwarz" ist bei Audible in prominenter Besetzung erschienen.

Steigende Pegel - wenn das Wasser kommt Film von Alexander Lahl und Max Mönch
Die José Carreras Gala 2019
Länder - Menschen - Abenteuer Rund um den Olymp - Griechenlands göttliche Mitte
scobel - Systeme auf der Kippe
odysso Cash oder Karte? Die Zukunft des Geldes

Im Sommer 2020 wollte das Ensemble Modern sein 40-jähriges Bestehen feiern.

Unsere Themen: Slavoj Zizeks "Pandemie!", "Alle sind so ernst geworden" - Gespräch mit Benjamin von Stuckrad-Barre, die Zahl 86, das Buch "Love is" und 40 Jahre Ensemble Modern.