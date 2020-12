Urheberrecht, Upload-Filtern & Lobby-Arbeit

Mittwoch, 9. Dezember 2020." ( Meg Ryan dlf ) - Kommentiert wird die wirtschaftliche Entwicklung der Europäischen Union angesichts des Konflikts über den Haushalt. Außerdem gibt es noch immer kein Handelsabkommen mit Großbritannien. Zunächst geht es aber um US-Präsident Trump, der sich nach wie vor weigert, seine Niederlage bei der Wahl anzuerkennen. pte ) - Natürliche Materialien lassen sich mithilfe industriell relevanter Fertigungsmethoden herstellen welt ) - Sender ziehen wegen Rundfunkbeitrag vor Bundesverfassungsgericht turi2 ) - US-Behörden gehen in einer großangelegten Klage gegen mögliche Wettbewerbs-Verstöße von Facebook vor, berichtet die "Washington Post". Die Zeitung zitiert Insider, wonach die Generalstaatsanwälte von mehr als 40 Bundesstaaten und die US-Regierung am Mittwoch Klage gegen den Social-Media-Konzern einreichen wollen. Dabei koordinieren sie sich mit den Wettbewerbshütern der FTC. Im Kern geht es um den alten Vorwurf, dass Facebook Wettbewerber aufkauft oder aus dem Markt drängt. Die Behörden haben etwa die Übernahme von Instagram und WhatsApp untersucht und stören sich u.a. am umstrittenen Datenabgleich zwischen den Diensten, den Facebook bei deren Übernahme noch ausgeschlossen hatte. jour ) - Am 14. Dezember vor 30 Jahren ist Friedrich Dürrenmatt gestorben. Im Zusammenhang mit diesem vorweihnachtlichen Datum setzt sich Heiner Alwart* mit Dürrenmatts letztem Roman "Durcheinandertal" auseinander. jour ) - Godard stellte den Film auf den Kopf und lehrte ihn das Laufen. Mit historischem Erfolg. Ein Erklärungsversuch. jour ) - "Im Herzen wild - Die Romantik in der Schweiz": So titelt das Kunsthaus Zürich und blickt, ohne klares Konzept, auf eine Epoche der Kunst in der Schweiz. dlfk ) - Im Jahr 1755 erschütterte ein Jahrhundert-Erdbeben Lissabon - und das aufgeklärte Denken. Wie konnte ein rationaler, guter Gott so etwas zulassen? Auch Covid-19 kratzt an der Vorstellung von unserer Sonderstellung in der Natur, meint der Philosoph Philipp Blom.Überlegungen von Philipp Blom