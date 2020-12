Bezaubernd & kraftvoll

Freitag, 11. Dezember 2020."( Emanuel Wertheimer dlfk ) - Der Medienunternehmer und Hongkonger Demokratie-Aktivist Jimmy Lai ist nach Berichten örtlicher Medien angeklagt worden. Ihm wird vorgeworfen, sich mit ausländischen Mächten verschworen und die nationale Sicherheit Chinas gefährdet zu haben. Lai war am 10. August zusammen mit neun weiteren Menschen festgenommen und später freigelassen worden. Der Gründer der Zeitung "Apple Daily" ist der bisher prominenteste Angeklagte, für den die Behörden das neue und vom Westen scharf kritisierte Sicherheitsgesetz nutzen. Im Oktober kam es zu einer Razzia in den Büros seiner Firma Next Digital. Gegen Lai und zwei seiner Führungskräfte wurden später auch Betrugsvorwürfe vorgebracht. dlfk ) - Renommierte Kultureinrichtungen warnen davor, dass im Kampf gegen Antisemitismus die öffentliche Debatte zu stark eingeschränkt werde. In einer Erklärung kritisierten sie den BDS-Beschluss des Bundestages und dessen Folgen für die Meinungsfreiheit. dlfk ) - Nach einem Bühnenflop wollen ein paar Musicalstars ihr Image durch Engagement aufpolieren. Sie unterstützen ein junges lesbisches Paar in der Provinz - und bekommen Gegenwind. Kitschige, aber dennoch gelungene Satire über den Narzissmus der Stars. dlfk ) - Viel Zeit am Smartphone bedeutet schlechtere Noten. Das belegt eine neue Studie. Doch Kindern Medienkompetenz und -kontrolle zu vermitteln, ist gar nicht so leicht. Es gibt kindgerechte Plattformen, die helfen, das eigene Verhalten besser zu verstehen. dlfk ) - Es gibt Ameisen, die ihr Verhalten im Verlauf ihres Lebens radikal ändern, sogar mit Auswirkungen auf ihre Lebenszeit. Forscher schauen neugierig auf dieses epigenetische Phänomen. Das könnte auch bei der Bekämpfung von Krebs und Demenz von Nutzen sein. dlfk ) - Religion, Meditation und Naturwissenschaft: Jede dieser Welten begeistern den Jesuiten und Zen-Meister Stefan Bauberger. Der Physiker leitetet ein Meditationszentrum in Bayern und schreibt Bücher über das Glück und künstliche Intelligenz. dlfk ) - Während der Sozialverband vor den Folgen der Einsamkeit warnt, appelliert die Gesundheitspsychologin Sonia Lippke an mehr Miteinander in der Coronazeit. Das sei eine Aufgabe, die alle angehe. Mehr Geld vom Staat sei da nicht die Lösung.------------------