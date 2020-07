Specknacken & Schmisse

Freitag, 3. Juli 2020,

185. Tag des Jahres, 737.611 Tag der Zeitrechnun,

." ( Eckart Witzigmann : "Wir sehen diese Krise auch als eine Chance,im 25. Jahr unseres Bestehens einmal innezuhalten" bm ) - Die oft sehr persönlichen Verleger-Blicke auf ihre jeweiligen neuen Programme und auf die Branche derzeit in den Editorials der Herbstvorschauen wollen wir hier in loser Folge mit Ihnen teilen. Den Anfang machte Christoph Links, darauf folgten die Editorials von Lucien Leitess, Daniel Kampa, Lothar Schirmer, Christian Strasser, Sebastian Guggolz, Gerhard Steidl, Joachim von Zepelin und Christian Ruzicska, Constanze Neumann, Gregory C. Zäch, Dr. Stephanie Mair-Huydts und Steffen Rübke, Heike Schmidtke und Kilian Kissling, Katharina Eleonore Meyer, Peter Haag und Jochen Jung. Hier nun heute das Editorial von Klaus Kehrer (Kehrer Verlag)BUCHMESSEIn Medien und Öffentlichkeit wird spekuliert und debattiert, wie die Buchmesse in Zukunft aussehen sollOBM Peter Feldmann und Stadtverordnete äußern sich zu den Buchmesse-PlänenBUCHHANDELIn der Buchbranche bleiben die Preise trotz der Mehrwertsteuersenkung gleich https://www.boersenblatt.net/news/verlage-After a year high during June, unit sales of print books fell by almost 10 percent last weekRECHTLICHES UND POLITIKWegen angeblicher Terrorpropaganda soll der türkischen Schriftstellerin nach ihrer Freisprechung erneut der Prozess gemacht werdenVerlag Simon & Schuster und Autorin Mary Trump greifen die Entscheidung anAUTORINNEN UND AUTORENEine Erinnerung den den extrem vielseitigen Journalisten, Autor und Übersetzer Dieter E. ZimmerBeing the first black woman to win book of the year, the British writer reflects on herself and historyAuthor of Lolita and Pale Fire on style, originality, and deceptionAUSZEICHNUNGENAutorin für spannenden und ausgereiften Debütroman prämiertINTERNETMuggleNet and The Leaky Cauldron say they will minimize coverage of the author after controversial comments on trans peopleDie Deutsche Gesellschaft für Politikwissenschaft ( DGfP ) und die Stiftung Wissenschaft und Demokratie ( SWuD ) zeichnen Kristina Spohr für ihr Werk "Wendezeit: Die Neuordnung der Welt nach 1989" mit dem Preis "Das politikwissenschaftliche Buch" aus.<--- bestellen - Timothy C. Winegard: "Die Mücke - Das gefährlichste Tier der Welt und die Geschichte der Menschheit"- Marcus Schwarz: "Wenn Insekten über Leichen gehen - Als Entomologe auf der Spur des Verbrechens"- Heiko Bellmann: "Welches Insekt ist das?"- Olaf Fritsche / Barbara Dziadosz: "Der Insektensammler"- Fabre, Jean-Henri: "Erinnerungen eines Insektenforschers X - Souvenirs entomologiques X"- Florian Schweigert: "Insekten essen - Gebrauchsanweisung für ein Nahrungsmittel der Zukunft"- Yuval Zommer: "Das große Buch der Krabbeltiere"- Bart Rossel /Medy Oberendorff: "Die wunderbare Welt der Insekten"- Valter Fogato / Isabella Grott: "100% Insekten in Lebensgröße"- Britta Teckentrup: "Sechs Beine oder mehr - Die Wunderwelt der Insekten und Spinnen"- David MacNeal: "Planet der Insekten - Zu Besuch bei den wahren Herrschern der Erde"- Holger Grumt Suárez, Roland Grumt Suárez: "111 Insekten, die täglich unsere Welt retten"- Friedrich Frischknecht: "Parasiten. Insekten, Würmer, Einzeller - verdrängte Plagegeister?"- Susanne Foitzik und Olaf Fritsche: "Weltmacht auf sechs Beinen - Das verborgene Leben der Ameisen"---> alle Titel bestellen zeit ) - Die Deutschlandbeschreibungen des amerikanischen Autors Thomas Wolfe von 1926 bis 1936 sind nun als Buch erschienen. Darin kippt Faszination erst sehr spät in Ablehnung. Eine Rezension von Jan Süselbeck pt ) - Engel in den Horen, Korrespondenzen zu Barbara Köhler, Tomas Rozicki über die Glocke, die wir die Welt nennen, in der Mütze, und Ulf Stolterfohts Sätze bahnen sich einen Weg zu eingebauten Soldaritätsgespenstern. Von Marie Luise Knott