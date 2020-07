Spitznamen haben etwas Magisches. Nehmen wir die "schwangere Auster" - so machten sich in den 1960er Jahren die Berliner die aus den USA importierte Moderne vertraut. Oder die "Waschmaschine", der Name, mit dem das Bundeskanzleramt in Berlin begrüßt wurde. Die neueste Schöpfung, die ich in dieser Hinsicht hörte, ist "das Pickelding". Tatsächlich erinnern die zahllosen roten, der uns seit Monaten Tag für Tag im Fernseher begrüßt, von Ferne an Pickel. So hat auch die Pandämie ihre Spitze weg. "Pickeldingern" braucht man keinen Krieg zu erklären, aber man lebt bekanntlich ganz in ihrem Bann. Nur zu gerne würde man sich derzeit die tödliche Realität von Corona ein wenig kleinreden. Klappt aber nicht. Viren sind Teufelszeug.Auchsind Wesen, die man nicht zu Gesicht bekommt. Aber sie sind unter uns. Wer möchte nicht einen Schutzengel haben? So hat die Literaturzeitschriftin ihrer Frühjahrsnummer ein Engel-Dossier gemacht.Zu den schönsten Engelerscheinungen darin gehört das lyrische Prosastück "engelgleich nämlich ein joint" von, getippt auf ihrer "Hermes Baby". Kein Buchstabe gleicht hier dem Anderen. Im Text selbst erzählt ein Ich, die Hebamme habe sie, kaum dass sie zur Welt gekommen sei,gehoben und dabei "Engelgotteskind" gerufen. Ein Spitzname fürs Leben.Ja, jedes Ich ist einzig; die guten Feen und die schönen Engel umschweben es. "Engelgotteskind" eben. Wie aber, so fragt man sich, fanden sich die violetten Fittiche hier ein? Und das Fragen geht weiter: Wann eigentlich beginnt Erinnerung, und wann die Fantasie, die Engelszunge, die uns sagt, dass es etwas anderes gibt als das Von-dieser-Welt-Sein? Die Fantasie jedenfalls, sie eilt uns voraus - welchen Schritt täten wir schließlich ohne sie? Auch dietrugen ihren Namen nicht zu unrecht, da sie dem Kind die himmlische Zunge nicht austrieben, so dass das Ich noch heute beim Durchstreifen des Buchstabenwaldes lauter Mayröckersprünge springt. Wie gut, dass nichts folgerichtig ist und auch wir keine Folge sind.In derselben Nummer dergibt es ein Dossier zu der Dichterin("Korrespondenzen I"). Es beginnt mit einem von ihr verfassten Buchstabenquadrat, "Eckstein, sexy" betitelt. Darin heißt es:Ob so viel verworrener Sprachwirklichkeit (Er, Sie, eine, ein Er) schwirrt einem beim Lesen der Kopf. Frauen sind das starke Geschlecht, die Sprache wusste es schon immer. Ein "Er" weiß schlicht, wer er ist. Mehr nicht. Eine "Sie" ist. Und in Bewegung. (Eins zwei drei vier Eckstein ... alles muss versteckt sein!)Barbara Köhler ist eine Großmeisterin in der Kunst der. Wieder und wieder dreht und wendet sie diese, nimmt die Wörter beim Wort und beim Buchstaben, bis ganz neue Dinge aufscheinen. An Antworten ist diese Befragung nicht interessiert. Aber man kann aus den Wörtern die bittersten Wahrheiten und die schönsten Pfauenräder herauszuschlagen: "kann sein Sie können sich erfinden, wo keiner, niemand Sie sucht", endet der Eckstein.Köhlers "Eckstein" ist im-Heft der Auftakt für vielfältigste "Korrespondenzen" - Dichterinnen und Dichter im Dialog mit Barbara Köhlers Werken. Herrliche Funde kann man dort machen: Etwa Anja Utlers Überlegungen zu Barbara Köhlers Text zu"Laubwald des Heiligen Georg"(1510); oder Sonja vom Brockes "Kussolage" anlässlich Barbara Köhlers Dialog mit. Gedruckt werden auch zwei Lobgesänge von Yoko Tawada, der Meidiävist Hans Jürgen Scheuer erfindet die "Barbaralexik" und Oswald Egger schreibt zwei Briefe -die Wörter der Dichterin im Ohr "".Noch immer kennen viel zu wenige den Verlag. Er hat eine fortlaufende Loseblatt-Zeitschrift, namens- eine nicht ganz lose Folge von Papierheften, wo sich lauter Trouvaillen versammeln. Außerdem erscheinen im gleichen Verlag die roughbooks, mit großartigen Bänden etwa von Elke Erb, Dagmara Kraus, Rainer René Müller, Marianne Moore und E. E. Cunnings.Jüngst, mitten in der Pickeldinghochzeit, flatterte mir eine neueins Haus; Beginn diesmal auf Seite 1301. Mittendrin in der(S. 1325) ein Zyklus mit Gedichten vonin der Übersetzung von Dagmara Kraus.Egal, welche Engel in dieser Glocke, die wir die Welt nennen, ihre Hände im Spiel haben: Das Wunder währt.Warum benutzen wir Handbücher und Wörterbücher, wenn wir Gedichte lesen, fragte einmal Thomas Kling und zitierte, wie als Antwort, Hölderlins Klage: "Ach, wir kennen uns wenig!"Stimmt. Der Dichterhat sich, mit Handbüchern und Wörterbüchern gewappnet, vor langer Zeit ein eigenes Serienformat erfunden: die "Fachsprachen". Neun Bände sind vorgesehen; jeder enthält neun Zyklen mit neun Gedichten à vier Strophen à sechs Zeilen. Sie alle arbeiten mit unterschiedlichen Wissensspeichern, sammeln Wörter zwecks Weltbestaunung und bringen diezum Singen. Als Leser, hat der Autor einmal gesagt , interessiere ihn alles, was er nicht verstehe. "Darum interessieren mich die: da wirklich seitenlang Text zu lesen und kein Wort zu verstehen. Obwohl ich die Wörter alle irgendwie kenne, könnte ich nicht sagen, wovon der Text spricht. So was finde ich ganz, ganz großartig."Bei Urs Engeler ist nun Stolterfohts "quasi-autobiografisches" Buch "holzrauch über heslach" wieder aufgelegt worden, ein langes "ethnologisches" Gedicht über seinen Herkunfts-Stadtteil in. Für das "Manisch", das Stolterfoht im Buch einer Gruppe Stuttgarter Jugendlicher aus dem Bezirk Heslach als Umgangssprache in den Mund legt, hat er sich mit-Varietäten beschäftigt - auch das eine Fachsprache. In seiner Laudatio zur Verleihung des Peter Huchel Preises betonte Thomas Poiss einmal, was Stolterfohts Texte auszeichne sei nicht die Freude, den Jargon von Viehschlächtern, Elektrotechnikern, Sprecherziehern und Linguisten spielerisch zu verfremden; seine treibende Kraft sei sein "wittgensteinscher, jenem scheinbar reibungslosen Zusammenspiel von Sprache und Welt".Trotz biografischer Kontexte kommt auch in "holzrauch über heslach" keine Erzählung auf. Fiktion, so liest man dort, verwässere das Gedicht, die Faktizität ihrerseits bleibe "unerreicht". Und dann wird es so konkret, wie ein "wittgensteinscher Zweifel" nur konkret sein kann. "" fragt der Autor, und schon geht es los:Die Sätze halten sich, mit Sang und Klang. Nichts folgt aus einander, aber Wahlverwandtschaften gibt es zu Hauf, wir sind schließlich nicht nur Bedingte. Mit den Bienen der Emily Dickinson (amherst) beginnt Stolterfohts Bei-Spiel: "halt", "platz", "rasen", "chemnitzer blau", "zehn farbentragende zerstörer". Hierdrauf los, könnte man sagen, und man hört und spürt förmlich, wie es Richtung Tor immer enger wird ("führters bestürzende tricks"). Doch die Sprache baut sich ihren Reim und gelangt so - durch das abgehangene Otterfenster (wo bitte schön befindet sich das?) - zu eingebauten Solidaritätsgespenstern.*****Die Mütze