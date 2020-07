Einstürzende Luftbauten

Für Donnerstag, den 2. Juli 2020

Zitat des Tages

"Talent bringt dich möglicherweise an die Spitze, aber du brauchst Charakter, um dort zu bleiben." (Stevie Wonder)



Aus der Werkstatt der Verlage (XV)

Jochen Jung

Das Buch, die schönste Verbindung zur Welt und zugleich zu uns selber

(bm) - Die oft sehr persönlichen Verleger-Blicke auf ihre jeweiligen neuen Programme und auf die Branche derzeit in den Editorials der Herbstvorschauen wollen wir hier in loser Folge mit Ihnen teilen. Den Anfang machte Christoph Links, darauf folgten die Editorials von Lucien Leitess, Daniel Kampa, Lothar Schirmer, Christian Strasser, Sebastian Guggolz, Gerhard Steidl, Joachim von Zepelin und Christian Ruzicska, Constanze Neumann, Gregory C. Zäch, Dr. Stephanie Mair-Huydts und Steffen Rübke, Heike Schmidtke und Kilian Kissling, Katharina Eleonore Meyer und von Peter Haag. Hier heute nun das Editorial von Jochen Jung (Jung und Jung):



Transformation mit Steuergeld

Union & SPD wollen digitale Transformation von Verlagen fördern

streichen aber Zustell-Zuschuss.

(turi2) - Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD wollen Zeitungs- und Zeitschriften-Verlage in den kommenden Jahren mit insgesamt 220 Mio Euro unterstützen, berichtet die dpa. Darauf hat sich der Haushaltsausschuss am Mittwochabend bei seinen Beratungen über den zweiten Nachtragshaushalt geeinigt, den der Bundestag am Donnerstag verabschieden soll. Die eigentlich geplante Zustellförderung von 40 Mio Euro im Jahr 2020 ist vom Tisch. Der neue Entwurf sieht 20 Mio Euro im Jahr 2020 vor und weitere 200 Mio Euro in den Folgejahren. Über welchen Zeitraum die Mittel verteilt werden sollen, ist nicht bekannt.





VERLAGE

boersenblatt.net: Litprom hilft bei zwölf Titeln

Im Sommerdurchgang 2020 fördert Litprom erneut Übersetzungen von Literatur aus Afrika, Lateinamerika, der arabischen Welt und der Türkei



BUCHHANDEL

suedkurier.de: Buchhandlung Osiander setzt aufs Fahrrad

In Villingen-Schwenningen kommen die bestellten Bücher jetzt umweltfreundlicher und schneller zu den Kunden



boersenblatt.net: 29 Prozent der Bundesbürger wollen Anschaffungen vorziehen

Im Zuge der Mehrwertsteuersenkung in Deutschland wollen 29 Prozent der Konsumenten bestimmte Anschaffungen vorziehen. Das hat eine GfK-Umfrage ergeben



publishersweekly.com: For customers independent booksellers should act like retail giants

Booksellers talk about their encounters with harsh customers and how they deal with them



theguardian.com: Limited number of visitors and quarantine for books

Libraries in the UK reopen under strict regulations





AUTORINNEN UND AUTOREN

welt.de: Nur Lesen ist nicht genug

Buchclubs florieren, doch wichtig ist der Austausch auch über die Lektüre hinaus





RECHTLICHES UND POLITIK

boersenblatt.net: Verwaltungsschreiben zur Mehrwertsteuersenkung erschienen

Börsenverein fordert Nachbesserung, da trotz des Verwaltungsschreibens noch zu viele Fragen offen seien



publishingperspectives.com: Simon and Schuster resist with success

A restraining order blocked the publication of Mary Trump's book but the restriction has been cancelled



publishingperspectives.com: South Africa will not reduce payments to rights holders

The International Publishers Association had fought for this policy for years



AUSZEICHNUNGEN UND PREISE

sueddeutsche.de: Weimar-Preis 2020

Schriftstellerin Sigrid Damm wird dieses Jahr ausgezeichnet









Autorin Olivia Wenzel

"Es war selbstverständlich, jeden Tag Angst zu haben"

(dlfk) - Als schwarzes Mädchen in Thüringen gehörte für Olivia Wenzel Rassismus zum Alltag. Sie war schüchtern und unsicher, aber schon immer kreativ: "Das Theater war meine Rettung", sagt die Autorin, die im März ihren ersten Roman veröffentlicht hat.

<--- bestellen







Sensible Bildergeschichten

Max-und-Moritz-Preis für die besten Comics

(dlfk) - Themen wie Kindstod oder geistige Behinderung haben längst Einzug in Comics gehalten. Autoren wie Mikael Ross oder Tina Brenneisen setzen sie sensibel und auch humorvoll um. Beide stehen auf der Nominiertenliste für den Max-und-Moritz-Preis.