Bau Aufbau auf

"Die Gürtellinie ist eine fliegende Grenze, die von Generation zu Generation neu definiert wird." (Jürgen von der Lippe)



(bm) - "Die Kochkunst in ihrer ganzen Vielfalt und Dichte"



berliner-zeitung.de: Aufbau-Verlag und Suhrkamp feiern Jubiläum

Die Verlage blicken auf etwa 70 Jahre Verlagsgeschichte zurück



buchmarkt.de: Klett Kinderbuch will Geld spenden

Die Ladenpreise sollen im Zuge der Mehrwertsteuersenkung nicht angepasst werden, das Geld soll stattdessen an Einrichtungen gehen



publishersweekly.com: "Thank you helpers" picture book published

The book honours essential workers and the publishing house spend money to organization



boersenblatt.net: Christian Riethmüller richtet sich an Kunden

Mit einem Appell fordert er die Kunden auf, im regionalen Handel einzukaufen und erklärt, warum die Lage für die Geschäfte immer noch ernst ist



boersenblatt.net: Lesepublikum radikal neudenken

Die erste wissenschaftliche Studie zur Diversität im britischen Buchmarkt ruft dazu auf, Vorstellungen über das Lesepublikum radikal neu zu denken und People of Colour nicht länger zu diskriminieren.



publishingperspectives.com: New Italian Books program starts soon

The aim is to help the italian book industry by supporting it's literature in translation





publishingperspectives.com: Crisis has a huge impact on writers and translators

The European Writers' Council reports a severe impact on writers and translators in many european countries





boersenblatt.net: Asli Erdogan erneut angeklagt

Das PEN-Zentrum Deutschland kritisiert das Vorgehen gegen die Writers-in-Exile-Stipendiatin scharf



publishersweekly.com: Mary Trump's book temporarily blocked

In a few days it will be decided if the publication really has to be suspended



spiegel.de: Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit wurde in Hongkong erlassen

Nun drohen Peking Sanktionen





fr.de: Kanda 2021 als Ehrengast?

Um jedem Ehrengast gerecht zu werden, könnten die Auftritte der Gastländer um ein Jahr nach hinten verschoben werden



"Suhrkamp Kultur"

Dem Verlag zum Siebzigsten





Der Geist und das Geistige

(sz) -Vor siebzig Jahren wurde der Suhrkamp-Verlag gegründet. Erst jetzt veröffentlichte Essays des Gründers und ersten Verlegers Peter Suhrkamp zeigen die Anfangszeit in neuem Licht. Von Lothar Müller

Gründung des Suhrkamp Verlags

(dlfk) - Am 1. Juli 1950 wurde er ins Handelsregister der Stadt Frankfurt eingetragen - gegründet von Peter Suhrkamp, der nach KZ-Haft und NS-Zeit an ein besseres Deutschland glaubte.

+ "Über das Verhalten in Gefahr"

(gue) - Mit einer üppigen Textsammlung von Essays, Aufsätzen, Rezensionen, und Tagebucheinträgen würdigt der Verlag die Lebensleistung des Verlagsgründers Peter Suhrkamp. "Ohne eine lebendige Dichtung in der Gegenwart stirbt auch die Literatur der Vergangenheit ab." Von Lothar Struck

+ "Aber Suhrkamp bleibt."

(gue) - Zum 90. Geburtstag von Siegfried Unseld ist ein reich illustrierter Band erschienen, der das Leben des Verlegers erstaunlich offenherzig als Kulturgeschichte der 2. Hälfte des letzten Jahrhunderts in Bildern und Texten dokumentiert.

"Wenn Shakespeare der größte Dichter und Minetti der größte Schauspieler ist, dann ist Unseld der größte Verleger," verlautbarte Thomas Bernhard, überzeugt, selbst des größten Verlegers größter Autor zu sein. Von Herbert Debes

+ "Ins Gelingen verliebt" oder: "Was ich, "Siegfried Unseld" getan habe"

(gue) - Der Verleger Siegfried Unseld verfasst seine "Chroniken".

Als er sein Werk der "Chroniken" begann, erklärte er der Nachwelt, die er damit im Auge hatte und die er nun erreicht hat, er sei sich "eingedenk, dass ein Verleger im Grunde genommen immer nur an den Büchern beurteilt werden soll, die er macht, nicht an den Worten, die er über diese Bücher oder über andere Gegenstände verliert". Das mag sein und in den meisten Fällen zutreffen. Nur: in seinem Fall eben nicht. Das macht seine Größe aus. Von Wolfram Schütte

+ Siegfried Unseld, der Handlungsreisende

(gue) - Zum 70-jährigen Verlagsjubiläum lüftet Suhrkamp ein Betriebsgeheimnis und veröffentlicht 35 von über 1.500 Reiseberichten, die Siegfried Unseld in den 43 Jahren als Verleger verfaßte. Eine ebenso spannende wie aufschlußreiche Lektüre. Von Lothar Struck

Berliner Aufbau Verlag wird 70

Die Sonnenseite vor Augen

(blz) - Als der Aufbau Verlag seinen letzten runden Geburtstag feierte, stand sein Haus noch nicht, da war sogar unklar, wem er gehört. Vielleicht auch deshalb sagt Matthias Koch, mit siebzig stecke der Verlag gewissermaßen in seiner Pubertät. Er selbst ist zwei Jahre älter. "Ich hoffe, dass ich diese Phase überwunden habe". Ein Jungverleger ist er dennoch, auch wenn er lieber als Eigentümer des Verlags und Geschäftsführer des Aufbau Hauses angesprochen werden möchte.

Bau Aufbau auf

(zeit) - Matthias Koch war Lehrer in Nordrhein-Westfalen. Heute besitzt er den wichtigsten Verlag des Ostens. Hat der nun eine Zukunft? Von Burkhard Müller ---> Bücher des Aufbau Verlages bestellen

