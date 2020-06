"Das Schicksal mischt die Karten, und wir spielen." ( Arthur Schopenhauer von lyrikzeitung Ein Blatt zum Bloomsday"Der 16. Juni ist Bloomsday. Der Roman Ulysses des Iren James Joyce handelt am 16. Juni 1904 (bis tief in die Nacht des Folgetags). Leopold Bloom ist die Hauptfigur. Es ist ein moderner Roman, er erzählt Dubliner Leben der Zeit, heute feiern die Iren den Tag, aber er erzählt nicht allein in jedem Kapitel auf andere Weise, er ist gespickt mit Poesie, mit Zitaten, Shakespeare, Bibel und noch viel mehr, es gibt Verse und Strophen, auch mal mit den dazugehörigen Noten, und es gibt jede Menge poetischer Verfahren, die oft auch genannt und kommentiert werden. Mein Gedenkblatt bringt heute kein Gedicht, sondern einen kleinen Auszug aus dem 17. Kapitel, in dem die Handlung in Frage und Antwort erzählt wird. Ich bringe den Text des Originals in der gerühmten und geschmähten Gableredition und in der Übersetzung von Hans Wollschläger in der kommentierten Ausgabe von 2004 (aber ohne die Kommentare, die in dieser schönen großformatigen Ausgabe um den Text herum angeordnet sind). What lines concluded his first piece of original verse written by him, potential poet, at the age of 11 in 1877 on the occasion of the offering of three Prizes of 10/-, 5/- and 2/6 respectively for competition by the Shamrock, a weekly newspaper?"Welche Verse beschlossen sein erstes lyrisches Originalwerk, welches er als potentieller Dichter im Alter von 11 im Jahre 1877 bei Gelegenheit der Ausschreibung dreier Preise in Höhe von 10/- respektive 5/- respektive 2/6 durch den Shamrock, eine Wochenzeitung, in freiem Wettbewerb verfaßt hatte? Rebecca Makkai: "Die Optimisten"Misstrauen und Scham vergiften die Atmosphäre dlfk ) - "Die Optimisten" erzählt davon, wie die HIV-Epidemie in den 1980er-Jahren das Leben in Chicago veränderte. Man kann kaum anders, als Rebecca Makkais Roman mit Blick auf die Coronakrise zu lesen. dlfk ) - Masha Gessens Warnschrift "Autokratie überwinden" analysiert die kalkulierten Lügen und Gesetzesverstöße der Trump-Administration. Die Herrschaftssicherung gehe dem US-Präsidenten über alles - genau wie seinem russischen Amtskollegen Putin. mono ) - Patti Smith erzählt in ihrem jüngsten Buch vom Jahr des Affen: Die Sängerin fühlt 2016, wie eine Ära der Freiheit zu Ende geht ---> bestellen dlfk ) - Ein einzelner Pinselstrich schreibt keine zwei Zeichen, sagt ein chinesisches Sprichwort. Ein guter Fehler macht genau das, sagt Anne Carson. Die gefeierte kanadische Lyrikerin erzählt von Joseph Conrad, der Metapher und gekreuzten Beinen. --- >"Die Klassenkameradinnen" von Elleen Chang dlfk-audio - 6:04 min ) - Rezensiert von Katharina Borchardt