Auslandsgeschäft

Bauer trennt sich von seinem Russland-Geschäft

(dnv) - Die Bauer Media Group treibt den eigenen Umbau derzeit rasch voran. Nach Neuseeland und Rumänien trennte sich das Hamburger Medienunternehmen nun auch noch von seinem russischen Verlagsgeschäft. Dieses umfasst Beteiligungen an fünf Gesellschaften und rund 90 Zeitschriftentitel. Käufer ist das bisherige russische Management



Zoff in Radebeul um Autor Jörg Bernig

Kulturkämpfer gibt endlich auf

(taz) - Jörg Bernig ist mit völkisch-nationalistischen Positionen aufgefallen. Nach heftigem Streit tritt er nicht mehr zur Wahl eines Kulturamtsleiters in Radebeul an.



Alice Hasters über

Rassismus lesen − und lernen

"Als Gedächtnisdesigner unterwegs"

Streit um Rezeption von Autorin Susanne Kerckhoff

(dlfk) - Die "Berliner Briefe" der Schriftstellerin Susanne Kerckhoff (1918 - 1950) sind in diesem Jahr neu erschienen. Die Germanistin Ines Geipel kritisiert die völlig unpolitische Rezeption der Autorin.

Ines Geipel im Gespräch

Über eine ausufernde Debatte

Mbembe & kein Ende

(dlfk) - Seit zwei Monaten läuft eine Debatte, die mit Antisemitismus-Vorwürfen gegen den afrikanischen Philosophen Achilles Mbembe begann und seitdem immer mehr ausufert. Worum geht es? Und was folgt daraus für die deutsche Erinnerungskultur?

Antirassistischer Denkmalsturm

Auch Immanuel Kant steht zur Debatte

(dlfk) - Nach den Antirassismus-Protesten weltweit hofft der Historiker Michael Zeuske auf einen kulturellen Wandel. Auch in Deutschland müsse über historische Persönlichkeiten wie den Philosophen Immanuel Kant neu diskutiert werden. Michael Zeuske im Gespräch mit Gabi Wuttke

