Worte als Waffen

"Autorität hat man nicht, sie wächst einem zu." (Franz Müntefering)



Róža Domašcyna

Puzzle

"ich teile meine sprache

das deut... und das sor...

sortiere und deute

wie es den sprachgelehrten gefällt

deute und sortiere

wie es den sprachgelehrten mißfällt

genau ungenau und durchnander

wie es erdichtet wurde

erdichte die sprache im teilen

im erteilen dichte ich

ihr dichte an

und kräftig gemixt dichtet sie mir

das eine und das andere an

indem ich mich teile

teile ich meine sprache mittig

teile mich durch und mit

dir zu

teilst mich mit: wir

sind geteilt sind teile

sind das du und das du im dual

zwei mit männlicher endung

in weiblicher sprache"

Aus: Poesiealbum 354. Róža Domašcyna. Wilhelmshorst: Märkischer Verlag, 2020, S. 5



70 Jahre Taschenbuch

Weltliteratur zum kleinen Preis

Michael Naumann

im Gespräch

(dlfk) - Vor 70 Jahren erschienen im Rowohlt Verlag die ersten Taschenbücher. Sie beendeten die geistige Dürre in deutschen Bücherregalen. Der frühere Rowohlt-Geschäftsführer und Ex-Kulturstaatsminister Michael Naumann erinnert sich gern an diese Lektüre.

Ein unverwüstliches Format

(tgsp) - Am 17. Juni 1950 wurde das deutsche Taschenbuch geboren, für Deutschland geradezu revolutionär: Das von Rowohlt erfundene Medium behauptet sich und bleibt jung. Gerrit Bartels

Abb. Mit diesem Trio starteten 1950 die legendären und von vielen Sammlern geliebten "Leinenrücken" aus dem Rowohlt Verlag. (Rowohlt Verlag)





Amartya Sen erhält den

Friedenspreis des Jahres 2020

(frei) - Der Stiftungsrat hat den indischen Wirtschaftswissenschaftler & Philosophen Amartya Sen zum diesjährigen Frienspreisträger gewählt. Die Verleihung findet am Sonntag, 18. Oktober 2020, in der Frankfurter Paulskirche statt <6 live im Fernsehen übertragen.

(bb) - Das gab heute Karin Schmidt-Friderichs bekannt, die als Vorsteherin des Börsenvereins zugleich Vorsitzende des Stiftungsrats ist.

virtuell

Der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2020 beginnt

(dlfk-audio - 3:25 min) - Bericht Christoph Peerenboom

Klagenfurt mal anders

(dlfk-audio - 6:49 min) - Vorschau auf den etwas anderen Bachmann Wettbewerb

von Andrea Gerk



Verlorene Clubs

Bildband "Londons Lost Music Venues"

(dlfk-audio -6:27 min) - Robert Rotifer

"Die Buchmesse ist ein unverzichtbarer Treffpunkt"

Europäische Verlage wollen nach Frankfurt kommen

(bb) - Buchmessedirektor Juergen Boos hat in den vergangenen Wochen viel mit europäischen Verlegern gesprochen. Jetzt kommen aus Frankreich, Norwegen und Finnland klare Bekenntnisse zur Frankfurter Buchmesse 2020



Frankfurt's Guest of Honor Norway

510 Norwegian Titles in Germany

(pp) - The new report reveals that NORLA's goals in its guest of honor program at Frankfurt were achieved, led by record releases in German, major media attention, and more than 100,000 visitors.



Many Bookstores

Following Go Slow Approach to Reopening

(pw) -Many governors across the United States have been eager to begin the multiphase reopening of businesses, but bookstore owners are acting cautiously. In remarks gathered from more than 25 independent bookstores, PW found that owners are reopening to in-store traffic more slowly than state guidelines allow, guided by their own sense of what it will take to ensure the safety of their employees.



Amistad Launches

#BlackoutBestsellerList on Social Media

(pw) - Looking to support Black books during a period of national crisis and protest over race, Amistad Press has launched the hashtag campaign #BlackoutBestsellerList and #BlackPublishingPower in an effort to draw attention to Black authors and Black book professionals.



Publishing

Black Writers' Guild calls for sweeping change in UK publishing

(guard) - More than 100 authors join new body calling for the industry to address deep-seated inequalities in output and personnel











Iris Hanikas "Echos Kammern" -

Probleme und Komik in New York und Berlin

(dlfk-audio - 10:28 min) - Gespräch mit Iris Hanika

"Bowies Bücher

Literatur, die sein Leben veränderte" von John O'Connell

(dlfk-audio - 7:08 min) - rezensiert von Andrea Gerk

Text : Ein neuer Blick auf einen leidenschaftlichen Leser

Marion Kraft

Afrodeutsche Autorin

(dlfk-audio - 34:24 min) - vorgestellt von Ulrike Timm

Für Plöger strahlt die Sonne

(bb) - Der ARD-Metereologe Sven Plöger erobert mit seinem Buch zum Klimawandel den ersten Platz der Sachbuchcharts (Paperback) − holt das wichtige Thema nach vorn. Bei der Belletristik (Paperback) springt der neue Portugal-Krimi von Gil Ribeiro von Null auf die Eins. Der neunte Dupin-Fall von Jean-Luc Bannalec ist dort ein weiterer Neueinsteiger.

