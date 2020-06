Der Teil & das Ganze

" ( Robert Walser von lyrikzeitung Nachtschnellzug.": Walter Rheiner, Kokain. Lyrik Prosa Briefe. Mit Illustrationen von Conrad Felixmüller. Hrsg. Thomas Rietzschel. Leipzig: Reclam, 1985, S. 31 dlfk ) - Heute wäre der Comicsalon Erlangen gestartet - derzeit wird ein Comicfestival nach dem anderen abgesagt. Die Verlegerin Johanna Maierski konstatiert ökonomische Probleme, sieht aber im Internet auch eine Chance für mehr Diversität. ots ) - " 2020 geht an Reinhard Kaiser-MühleckerÜbergabe des mit 15.000 Euro dotierten Anton-Wildgans-Preises im Dezember 2020 im Haus der Industrie bm ) - Darüber freut sich der Reclam Verlag: Mary MacLane erobert die SWR-Bestenliste im Sturm bm ) - "Man kann im Angesicht von Verheerungen und Schrecken auch Gedichte und Prosa von großer Schönheit schreiben, während um einen herum alles in sich zusammenstürzt"(10) sz ) - Krüger begann die Therapie gegen eine Leukämie gerade, als das Coronavirus sich verbreitete. Für das SZ-Magazin schreibt er Gedichte aus der Quarantäne. Folge 10: Es wird nie wieder so sein wie vor der Krise. ---><---: Andreas Nestl bb ) - Zum dritten Mal soll der Gemeinschaftsstand "Literatur in Hessen" auf der Frankfurter Buchmesse (14.-18. Oktober 2020) umgesetzt werden. Er soll auch in diesem Jahr vor allem kleineren unabhängigen Verlagen aus Hessen und hessischen Literaturinstitutionen die Möglichkeit bieten, sich auf der Frankfurter Buchmesse zu präsentieren. gua ) - The heritage site where author wrote all her novels says it could be forced to close for ever because all of its operational budget comes from visitors hb ) - Die ersten Branchenschauen nach Corona werden deutlich kleiner ausfallen. Doch sie geben der gesamten Wirtschaft wichtige Impulse, um schnell aus der Krise zu kommen. pp ) - Adrienne Brodeur, author and director of the Aspen Words Literary Prize-opening today for submissions in its 2021 cycle-is looking issue-driven literature that has 'the power to change you.' bb ) - Die temporäre Mehrwertsteuersenkung vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 von 19 auf 16 bzw. von sieben auf fünf Prozent wirft in der Branche zahlreiche Fragen auf. Wir haben die wichtigsten Antworten für Sie zusammengetragen. Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. CHRISTINA SCHULTE lit ) - Monika Zgustova on Reading and Resistance bb ) - Ab Januar 2021 übernimmt Urs Hofmann (48), bislang Verlagsleiter bei NZZ Libro, die Leitung des AT Verlags von Urs Hunziker (64), der in 33 Jahren den Verlag zu einem wichtigen Schweizer Sachbuchverlag geformt hat. pp ) - In News by Eugene GerdenJune 11, 2020Leave a CommentThe Russian market's book publishing sector has been designated by the state as eligible for special financial support during the pandemic. bb ) - Viele Frühjahrsprogramme sind im Corona-Chaos untergegangen, so manches Herbstprogramm fällt schmaler aus. Wie der Hanser Verlag damit umgeht, erläutert der Verleger Jo Lendle. INTERVIEW: SABINE VAN ENDERT