Fake-News

So manipulierbar sind wir gar nicht

(



zeit ) - Haben Fake-News US-Wähler 2016 beeinflusst? Eine neue Studie sagt: eher nicht. Falsche Nachrichten sind längst nicht so verbreitet wie die Debatte über sie. Von Lisa Hegemann

Keine Parallelen zum Fall Relotius

WDR-TV-Chefin über Fehler bei "Menschen hautnah

(



mee ) - Nachdem der WDR auf Mängel in drei Folgen des Doku-Formats "Menschen hautnah" aufmerksam gemacht wurde, hat der Sender nach einer Prüfung unzulässige Verzerrungen festgestellt. Die Zusammenarbeit mit einer Autorin wurde daraufhin beendet, sie wehrt sich und sieht sich als "Bauernopfer". Meedia hat mit der WDR-Fernsehchefin Ellen Ehni über den Vorfall, redaktionelle Fehler und die Konsequenzen daraus gesprochen.

Der Wille zur Großthese

Peter Sloterdijk: "Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011 - 2013"

(- mehr in der Bücherschau

dlf ) - Kein überraschender Gedanke, keine Entwicklung, keine Zweifel: Die Fortsetzung der Tagebücher von Peter Sloterdijk lesen sich für unseren Rezensenten wie ein persönliches Bollwerk gegen die Vergänglichkeit eines Meinungsautomaten - nicht wie die Anregungen eines Philosophen.

Denken als sechster Sinn

Markus Gabriel: "Der Sinn des Denkens"

(mehr in der Bücherschau

dlf ) - Mit "Der Sinn des Denkens" ist dem Bonner Philosophen Markus Gabriel ein wirklich großer Wurf gelungen. Darin geht er der Frage nach, wie kritische Philosophie im postfaktischen Zeitalter aussehen könnte. Seine Antwort: Es bedarf eines Neuen Realismus. -

" ( brp ) - Und welche Motivation gibt es zu lesen? Diese Fragen besprechen Literaturwissenschaftler Steffen Martus und Literaturtheoretiker Carlos Spoerhase in einem Interview im(Ausgabe v. 24.1.). Das Oberthema ist der Wandel des Lesens. Dabei reißen die beiden Professoren unterschiedliche Themen an: bb ) - Vor einem Jahr hat Jana Lippmann, Marktforschungsexpertin des Börsenvereins, bei der IG Belletristik und Sachbuch die ernüchternden Ergebnisse der Studie "Buchkäufer - quo vadis?" vorgestellt. Beim diesjährigen Jahrestreffen der Verleger präsentierte Lippmann, wie die Branche die Leser zurückgewinnen will - und einen ersten Lichtblick bei der Käuferentwicklung turi2 podcast ) - Ein Mann von "Welt": Ulf Poschardt ist Chefredakteur der crossmedialsten Redaktion Deutschlands. Unter dem Dach einer Marke versammeln sich News-Site und Apps, Zeitungen und Hochglanz-Beilagen, Podcasts und ein TV-Sender. Im turi2 podcast bespricht Poschardt mit Peter Turi, wie er in diesem Gewirr die wichtigste Aufgabe meistert: digitale Leser zu loyalisieren bb ) - Die deutschen Literatur- und Sachbuchverlage verabschiedeten anlässlich ihrer Jahrestagung in München heute einen Appell an Bundesregierung, Europäischen Rat und Europäisches Parlament, in dem sie ein faires Urheberrecht einfordern. Damt reagieren sie auf die Verzögerung im Gesetzgebungsprozess zur EU-Richtline zum Urheberrecht. sp ) - Er galt als vermisst, nun bestätigt sich ein Verdacht: Yang Hengjun, Autor mit chinesischer und australischer Staatsbürgerschaft, befindet sich in seinem Heimatland in Gewahrsam. Er gilt als Kritiker des KP-Regimes. piqd ) - Das Weltwirtschaftsforum in Davos diskutiert dieses Jahr unter dem Motto "Globalisierung 4.0". Baldwin analysiert in diesem Artikel auf der Webseite des Forums kurz die drei bisherigen Globalisierungen und charakterisiert die vierte Welle als Globalisierung, die es erlaubt Dienstleistungen weltweit zu handeln, ohne dass sich die Arbeitskräfte physisch bewegen müssen. Er nennt es "Telemigration" ... von Thomas Wahl piqd ) - In diesem kurzen interessanten Artikel in der SZ weist Michael Moorstedt darauf hin, dass der tatsächlich von Menschen verursachte Datenverkehr in Internet gerade mal noch 60 Prozent ausmacht. Der Rest stammt von automatisierten Skripten und gekaperten Computern. In erster Linie soll es sich dabei um kriminelle Methoden handeln, indem Bots Fake-Webseiten besuchen, um so letztlich Werbeerlöse zu kassieren. Von Jörn Klare piqd ) - Der Diskurs des Sagbaren hat sich schon lange nach rechts verschoben. Die Rechten sind schon längst daran, auch das Machbare zu verschieben. Absurderweise ist der Diskurs zur Mauer und den Asylsuchenden aus Mittel- und Südamerika, nicht so unähnlich zu dem, was die Bundesrepublik letzten Sommer lahmgelegt hat (wir erinnern uns: sollen Flüchtlinge an der Bayerischen Grenze zurückgewiesen werden oder nicht). Eine Scheindebatte: Da es sich um etwa fünf Personen im Monat handelte, die dieser Passus betraf - und der dennoch fast die ganze Bundesregierung gesprengt hatte. Trumps Geschacher um die Mauer nach Mexiko legt nun schon seit 33 Tagen die USA still - und ist damit der längste Shutdown in der 243-jährigen Geschichte des Landes. Von Alexander Sängerlaub piqd ) - Als Kind der 80er Jahre dachte ich ja lange, dass die Zeitdiebe so aussehen wie in Michael Endes wunderbarem Buch Momo: glatzköpfige Herren in grau, die einem unbemerkt aber effektiv die wertvolle Lebenszeit stehlen. Von Marcus Ertle mw ) - Die Professionalisierung im Sport hat viele Folgen. Eine davon: Unabhängiger Journalismus wird immer schwieriger. Zwischen Sportler und Reporter drängen sich immer mehr Angestellte des Vereins. Dies ist gefährlich, sagen Experten.