+ Aktualisiert

+

." ( dlfk ) - Katharina von Ruckteschell-Katte sieht mit einem harten Brexit alle Programme im Kultur- und Bildungsbereich gefährdet. Das würde ihre Arbeit sehr behindern, sagte die Leiterin des Goethe-Instituts London nach der Abstimmung im britischen Unterhaus. fr ) - Die Autoren Sebastian Pertsch und Udo Stiehl vom Projekt "Floskelwolke" sprechen im FR-Interview über Wortmacht und Medienkompetenz. djv ) - Unglaubliche Gewaltexzesse in Frankreich: Die Wut der Gelbwesten richtet sich jetzt gegen die Journalisten, weil sie angeblich nicht im Sinne der Protestbewegung berichten. Wie war das noch mit der Pressefreiheit? taz ) - Facebook hat zu Unrecht den Account einer schwäbischen Nutzerin gesperrt, nachdem diese Rechtsextreme als "Vollpfosten" bezeichnete. jour ) - Markus Knall, der Online-Chef der Münchener Tageszeitungen tz und Merkur, kann die Korken knallen lassen: Seine Titel marschieren scheinbar unaufhaltsam im Ranking der journalistischen Online-Medien nach oben. Aber der Preis ist hoch: die guten Zahlen werden vor allem mit Niveaumangel, Stillosigkeit und Clickbaiting erreicht. np ) -Wir möchten, dass konstruktive Beiträge von unseren Leserinnen und Lesern wieder mehr Raum bekommen. Deshalb ändern wir unsere Regeln für Kommentare: In Zukunft werden wir nur noch Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und inhaltliche Ergänzungen zu den Artikeln stehen lassen. dlfk-audio ) - Gespräch mit Wolfgang Hanke v.ppps - publishing, print & paper solutions dlfk ) - In Politikressorts sind Frauen häufig in der Minderheit. Welche Stereotype die politische Berichterstattung prägen, zeigte das Medienlabor des Journalistinnenbundes - unter anderem am Beispiel der Bundeskanzlerin. taz ) - AktivistInnen der Identitären Bewegung griffen eine taz-Mitarbeiterin vor dem Verlagsgebäude der taz an.Heute früh, am Montagmorgen, den 14. Januar 2019, gegen 7.50 Uhr, haben Aktivistinnen und Aktivisten der Identitären Bewegung eine Mitarbeiterin der taz vor dem taz-Verlagsgebäude in Berlin angegriffen. ueb ) - In der Zeit der großen Flüchtlingswelle 2015/16 haben die wichtigsten deutschen Medien Zuwanderer sehr positiv dargestellt. Aber die Zuwanderung sehr negativ. Und das Bild, das diese Medien von der Zusammensetzung der Flüchtlinge aus Männern, Frauen und Kindern zeichneten, entsprach ziemlich genau dem tatsächlichen Verhältnis dieser drei Gruppen. Stefan Niggemeier Inhaltsanalyse sp ) - Sprachwissenschaftler haben das Unwort des Jahres bekannt gegeben: Sie entschieden sich für "Anti-Abschiebe-Industrie". Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt hatte den Ausdruck verwendet.