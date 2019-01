Aktualisiert

+

+

+

+

+

." (11.40 Uhr mee ) - Auch in Woche 51 blieben die drei großen Wochenmagazine Spiegel, stern und Focus wieder unter ihrem Kiosk-Normalniveau. Am nächsten kam seinem Einzelverkaufs-Durchschnitt noch Der Spiegel - mit dem Titelthema "Familien und ihre Geheimnisse". Für stern und Focus gab es mit "Einfach mal Ausschalten" und den "Menschen des Jahres" hingegen Zahlen nahe ihrer Minusrekorde. dlfk ) - Die britische Komponistin Rebecca Saunders erhält den internationalen Ernst von Siemens Musikpreis 2019. Er ist mit 250 000 Euro dotiert. Die 51-Jährige habe beispiellos ihre eigene Klangsprache weiterentwickelt und ihr Werk hinterlasse sichtbare und bedeutende Spuren in der Musikgeschichte der Gegenwart, begründete die im schweizerischen Zug ansässige Ernst von Siemens Musikstiftung in München. Saunders stammt aus London und lebt in Berlin. Ihre Arbeit sei der Versuch, Klänge aus einer Oberfläche scheinbarer Stille zu lösen und zu formen, formulierte es Saunders einmal. Saunders ist Mitglied der Berliner Akademie der Künste und der Sächsischen Akademie der Künste in Dresden sowie Professorin für Komposition in Hannover. Der Musikpreis wird seit 1973 verliehen. Er ging u.a. an den Komponisten Karlheinz Stockhausen und die Geigerin Anne-Sophie Mutter. - Saunders im Gespräch mee ) Das Grimme-Institut hat die Nominierungen für die diesjährige Preisverleihung bekannt gegeben. Die Liste ist lang: 70 Produktionen gehen für den renommierten Fernsehpreis ins Rennen. Erstmalig und gleich zweimal nominiert ist YouTube, das ZDF hat es gleich 17 Mal auf die Liste geschafft. ff ) - Der Frankfurter Journalist Shams Ul-Haq behauptet, undercover in mehr als 100 Moscheen die Radikalisierung von Muslimen aufgedeckt zu haben. Auf Nachfrage verstrickt er sich in Widersprüche. dlfk ) - Das innere Aggressionspotenzial ist gestiegen: Statt einander zuzuhören und konstruktiv miteinander zu streiten, wird verbal aufeinander eingeprügelt. Wir sprechen darüber mit Diakonie-Präsident Ulrich Lilie und Politikberaterin Antje Hermenau. sp ) - Der Brexit, Donald Trump, der Angriff auf den AfD-Politiker Magnitz: Unseren Kolumnisten macht es wütend, auf welche Weise viele Medien über solche Themen berichten. Denn sie lassen sich instrumentalisieren. Eine Kolumne von Sascha Lobo taz ) - Die Tageszeitung "neues deutschland" steht seit Jahren immer wieder vor der Pleite. Jetzt könnte es tatsächlich bald zu Ende gehen. hei ) - in den kommenden drei Jahren will Facebook das Geld für Nachrichtenprogramme, Partnerschaften und Inhalte bereitstellen. buzz ) - BuzzFeed News Deutschland hat den Prozess gegen den Abtreibungsgegner Yannic Hendricks gewonnen. Am Mittwochmorgen wies das Landgericht Düsseldorf eine einstweilige Verfügung gegen uns zurück. BuzzFeed News darf den Namen von Yannic Hendricks damit weiterhin nennen. dlfk ) - Die Autorin und Übersetzerin Mirjam Pressler ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Besonders intensiv hat sie sich mit Anne Frank beschäftigt. Aus Anlass ihres Todes wiederholen wir ein Gespräch mit ihr aus dem Sommer 2018. dlfk ) - Katharina von Ruckteschell-Katte sieht mit einem harten Brexit alle Programme im Kultur- und Bildungsbereich gefährdet. Das würde ihre Arbeit sehr behindern, sagte die Leiterin des Goethe-Instituts London nach der Abstimmung im britischen Unterhaus. dlfk-audio ) - Edelgard Abenstein (9:25 min) dlfk ) - Drehbuchautoren müssen nach Ansicht des Regisseurs Michael Haneke leidensfähig sein. "Wenn Sie keine masochistische Ader haben, sollten Sie diesen Beruf nicht ergreifen", sagte der Oscar-Preisträger ("Das weiße Band") am Mittwoch im Frankfurter Filmmuseum: "Sie werden den Film nie so sehen, wie Sie ihn geschrieben haben." Der Österreicher stellte in Frankfurt erstmals die gerade bei Hoffmann und Campe erschienene Sammlung seiner Drehbücher vor. Das knapp 1400 Seiten dicke Buch vereint die Arbeit von 30 Jahren mit über einem Dutzend mehrfach preisgekrönten Kinofilmen wie "Die Klavierspielerin", "Funny Games" oder "Liebe". Haneke kritisierte außerdem die "Erklärungswut" von Journalismus und Fernsehen. Er versuche in seinen Filmen, Fragen gerade nicht zu beantworten, sondern sie an den Zuschauer weiterzugeben. dlfk ) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwochabend die bundesweiten Feierlichkeiten zum Bauhaus-Jubiläum 2019 eröffnet. Bei der Auftaktveranstaltung in der Akademie der Künste in Berlin würdigte Steinmeier das Bauhaus als eine der "bedeutendsten und weltweit wirkungsvollsten kulturellen Hervorbringungen unseres Landes". Die Feierlichkeiten zum Bauhaus-Jubiläum 2019 stehen unter dem Titel "Die Welt neu denken". Dazu sind in den kommenden Monaten rund 700 Veranstaltungen in elf Bundesländern geplant. Im Fokus stehen unter anderen die zentralen Wirkungsstätten in Weimar, Dessau und Berlin. Das Berliner Eröffnungsfestival geht bis zum 24. Januar. Beteiligt sind daran mehr als 100 internationale Künstlerinnen und Künstler.