Ein Chor erinnert sich

Tarzan rettet Berlin

( nt ) - Berlin lassen Janina Audick, Martina Bosse, Brigitte Cuvelier und Christine Groß für Einar Schleef zum 75. Geburtstag einen Chor antreten Im HAUlassen Janina Audick, Martina Bosse, Brigitte Cuvelier und Christine Groß für Einar Schleef zum 75. Geburtstag einen Chor antreten

Im Zukunftslabor

Frankenstein -

nt ) - In Zürich laborieren Dietmar Dath und Stefan Pucher frei nach Mary Shelley am neuen Menschen

O Theater!

Abstraktionsort! Pfui! Pfui!





Deutschlandpremiere vor 70 Jahren

"Mutter Courage" wird in Berlin aufgeführt

(



Vor 230 Jahren

Goethes "Egmont" wird uraufgeführt

( nt ) - Versuch über die Schwierigkeit nein zu sagen - Henri Hüster stolpert am Hamburger Lichthof Theater über einen religionsphilosophischen Text von Klaus Heinrich dlfk ) - Bertolt Brecht verfasste "Mutter Courage und ihre Kinder" im Exil. Nach der Uraufführung des Stücks in Zürich dauerte es acht Jahre, bis es 1949 auch in Deutschland zu sehen war - dort jedoch in einer verschärften Textversion. dlfk ) - Die protestantischen, freiheitsliebenden Niederlande gegen das rigide System des katholischen spanischen Herrscherhauses: Dieses Szenario aus dem 16. Jahrhundert ist Schauplatz für Goethes Trauerspiel "Egmont". Nach seiner Uraufführung am 9. Januar 1789 gab es auch viel Kritik.

" (11.20 Uhr nb ) - Die deutsche Ausgabe der Huff Post wird eingestellt. Wie der Betreiber BurdaForward mitteilt, wird das News-Portal am 31. März 2019 vom Netz gehen. Burda und das internationale Team der Huff Post im Oktober 2013 im Rahmen eines kommerziellen Lizenzvertrages gestartet. Seitdem betreibt BurdaForward den Newsroom. ndr ) - Das Leben ist kein Hollywoodstreifen. Nur selten funkelt und glitzert es. Und Menschen haben viele Facetten - oft zu viele für eine glatte Geschichte. Reporter müssen von den komplizierten, alltäglichen Gegebenheiten berichten. Möglichst so, dass viele Menschen sie lesen wollen. ard-video ) - Aus Russland gesteuerte Medien verbreiten Fake News und hetzen gegen den Westen - dabei treten dort immer wieder Politiker von AfD und Linke als Experten und Interviewpartner auf. Sie reisen auch als "Wahlbeobachter" in selbsternannte Republiken wie Donezk oder auf die russisch besetzte Krim. Kontraste zeigt das Netzwerk der Helfer der russischen Propaganda. Eine Kooperation mit t-online. ff ) - Nutzer sozialer Medien ab 65 Jahren teilen fast sieben Mal mehr Falschmeldungen im Netz als Jüngere. Das zeigt eine Studie der Universitäten Princeton und New York - die auch Gründe für das Nutzerverhalten nennt. taz ) - Mit der "News-WG" hat der BR ein Nachrichtenformat für Instagram entwickelt. Es ist schnell, dialogisch und da, wo die Zielgruppe ist. üm ) - der Attacke auf Bremer AfD-Chef. VonStefan Niggemeier