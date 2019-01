" ( kon ) - weiß der Kollege am Boden: Achtung, die Wahrheit ist in Gefahr. Betrachtungen eines Auslandskorrespondenten, der sich über den Fall Relotius beim "Spiegel" nicht wundert. dlfk ) - "Spotifycore", so nennen Musikexperten die entschleunigte, leicht durchhörbare Musik der beliebtesten Playlists des Streamingdienstes. Vieles davon ist sogar eigens produziert. Führt das zu einer Verflachung in der Musikkultur? dlfk ) - Der "Fall Claas Relotius"? "Einmaliges Geschenk". Der Hackerangriff eines Schülers? "Begreife ich nicht." Sein Erfolgsrezept als TV-Unterhalter? "Ohne Rücksicht auf Verluste durchgebrettert." Ein Gespräch mit Harald Schmidt im Dlf über seine Serie "Labaule & Erben" - und mehr. faz ) - Die Journalistin Pelin Ünker war an der internationalen Recherche der "Paradise Papers" beteiligt, durch die unter anderem der damalige Ministerpräsident Binali Yildirim aufflog. Dafür soll sie nun bestraft werden. sz ) - Immer weniger Menschen gehören einer christlichen Kirche an. Verkündigungssendungen bleiben trotzdem eine Säule des Fernsehens. taz ) - Die "Bild"-Zeitung hat den "Spiegel" als meistzitiertes Medium überholt, frohlockt Springer. Aber die Quelle der Zahlen ist zweifelhaft. sp ) - Im Ruhrgebiet rast ein Mann in Menschenmengen - aus rassistischen Motiven. In Wien schlägt ein Frauenhasser eine 25-Jährige fast tot. Viele Medien verharmlosen die Taten, den Hass blenden sie aus, die Opfer auch.