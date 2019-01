." ( mee ) - Kaum ein Medium lag mit der Berichterstattung zum Hackerangriff auf Politiker und Prominente so daneben wie die Bild. Chefredakteur Julian Reichelt hatte nur Stunden vor Präsentation des geständigen Einzeltäters im Podcast von Gabor Steingart "staatliche Unterstützung" und "eine größere Struktur" hinter der Aktion ausgemacht. Am Ende präsentierten die Behörden als Hacker "G0d" ein "armes Würstchen" - einen Schüler, der noch bei den Eltern wohnt. dlfk ) - Der neue Präsident Brasiliens, der rechtsextreme Jair Bolsonaro, geht hart gegen Schriftsteller vor. Viele brasilianische Schriftsteller überlegen laut dem Autoren Marcelo Backes, ihr Land zu verlassen. "Alle sind unglaublich besorgt", sagt Backes. joca ) - Das Jahr 2018 ist vorbei. Nicht wenige sagen: Das ist auch gut so. Doch die Frage ist: Wird 2019 wirklich besser? Viele Probleme, die uns in den vergangenen zwölf Monaten begleitet haben, sind noch lange nicht vom Tisch. Fake News, Datenskandale, Hass und Hetze: 2019 muss liefern, wo 2018 versagt hat. Hohe Erwartungen. dwdl ) - In Zukunft wird DWDL.de wöchentlich über die wichtigsten Ereignisse aus Österreich berichten. Zum Start erklären wir, wieso der ORF nicht, wie von der "Krone" behauptet, die Hälfte seiner Zuschauer verloren hat. Außerdem: Gute Quoten für Neustarts und ATV bestätigt den Termin für sein neues Box-Format. taz ) - Schnell agieren und Themen setzen: Für Politikberater Martin Fuchs ist Twitter das wichtigste Instrument der politischen Kommunikation in Deutschland.(w elt ) - Böse Überraschung für Facebook-Nutzer, nachdem sie einen mehrere Jahre alten WELT-Artikel über Islamismus teilten: Sie wurden wegen Verstoßes gegen sogenannte Gemeinschaftsstandards von dem sozialen Netzwerk gesperrt. np ) - Mit Beginn des neuen Jahres sind Werke von allen Künstlern ohne urheberrechtlichen Schutz nutzbar, die 1948 oder früher gestorben sind. Dazu zählen etwa der Dadaist Kurt Schwitters und der "Tango aller Tangos". Davon profitieren die Wikipedia, E-Book-Freunde und alle, die Kunstwerke frei nutzen wollen. nt ) Am Wiener Volkstheater zeigt Dušan David Pařízek Grillparzers Dramaum die Machtkämpfe am Beginn der Habsburgerdynastie