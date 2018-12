." ( welt ) - Jeder achte Online-Kauf in Deutschland wird einer Bitkom-Studie zufolge inzwischen wieder rückabgewickelt. Das stellt Internethändler vor große Herausforderungen. Vor allem mit jungen Frauen haben sie ein Problem. turi2 ) - Beim "Spiegel" gibt es intern deutliche Kritik an Teilen der künftigen Führungsmannschaft, schreibt Roland Pimpl bei horizont.net. Allen voran sehen viele Mitarbeiter die künftige Doppelfunktion von Susanne Amann kritisch. Amann soll Managing Editor und somit eine Art Vize-Chefredakteurin werden. Gleichzeitig ist sie Sprecherin der Geschäftsführung der Mitarbeiter KG. Jurist Thomas Darnstädt, bis 2007 selbst Sprecher der Mitarbeiter KG, schreibt in einem Papier, beide Positionen seien nicht miteinander vereinbar. Amann selbst habe zusammen mit den beiden Verlagsvertretern der KG nun ein Gegengutachten in Auftrag gegeben. mee ) - Erstmals nach Bekanntwerden der Fälschungsvorwürfe gegen ihn hat sich der ehemalige Spiegel-Reporter Claas Relotius jetzt - zumindest indirekt - öffentlich geäußert. Anlass war die Ankündigung des Nachrichtenmagazins Ende vergangener Woche, Strafanzeige wegen Betrugsverdacht zu erstatten. Über einen Anwalt dementierte der 33-Jährige, Spendengelder veruntreut zu haben. Er habe diese an ein Hilfswerk weitergeleitet und die Summe aus Eigenmitteln sogar noch aufgestockt dlf ) - Die Podcast-Szene ist im Serienfieber: Erfolgreiche Audioformate werden immer öfter zu Serienstoffen bei den Streaming-Anbietern. Außerdem setzt sich ein weiterer Trend fort: Influencer, Prominente und Politiker drängen immer stärker in den Markt für Podcasts. dlf ) - In Österreich regiert seit einem Jahr die konservative ÖVP zusammen mit der EU-und ausländerfeindlichen FPÖ. Viele befürchten eine autoritäre Entwicklung wie etwa im Nachbarland Ungarn. Die Kulturschaffenden des Landes wollen dies verhindern - und engagieren sich mit Verve gegen den Rechtsruck. Von Günter Kaindlstorfer dlfk ) - Im Oktober hieß es, dass die Zeitschrift "Spex" eingestellt würde. Doch ohne popkulturellen Diskurs unter der bekannten Flagge bleibt die deutsche Leserschaft nicht: Wie "Spex" 2019 im Internet weitermachen will, erklärt ihr Chefredakteur Dennis Pohl. dlfk ) - Er schrieb über Sextourismus, den Kunsthype, Genmanipulation und den Islam - seine Fans halten ihn für einen Seher. Michel Houellebecqs neuer Roman "Serotonin" erscheint am 7. Januar. Unser Literaturredakteur Dirk Fuhrig verrät erste Details. dlfk ) - Ein kleines Weihnachtsgeschenk von den Klassik-Nerds: Eine Sondersendung über die beste Musik zur Festzeit, auch abseits der klassischen allseits bekannten Lieder. Dazu jede Menge Anekdoten der beiden - und ein Überraschungsgast schneit auch herein!Von Devid Striesow und Axel Ranisch dlfk ) - Was hat das Jahr 2018 geprägt? Die Schriftstellerin Thea Dorn hat den Typus des "keilenden Dünnhäuters" ausgemacht. Gemeinsam mit dem Regisseur Andres Veiel und dem Publizisten Hajo Schumacher blickt sie zurück auf die großen Debatten des Jahres. bildblog ) - 2018 war kein schönes Jahr für die "Bild"-Zeitung. Sie wurde von der "Titanic" blamiert, musste Jörg Kachelmann Hunderttausende Euro zahlen, wurde neun Mal öffentlich vom Deutschen Presserat gerügt und musste auf der Titelseite eine Gegendarstellung ihrer geliebten Helene abdrucken.