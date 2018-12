Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, Bayern 2, HR 2, WDR 3, SWR 2, RBB kulturradio, SR 2, SRF 2, Ö1, Feature, Hörspiel, Jazz, Neue Musik, Konzert, Klassik unter friendsofalan.de dlfk ) - Die CSU hat wenig unversucht gelassen der in den bayerischen Landtag eingezogenen AfD rechts das Wasser abzugraben. Dazu gehörte auch kulturpolitisch Druck auf die liberale Theaterlandschaft Münchens auszuüben. Ein Rückblick auf ein turbulentes Jahr. dlfk ) - Waltraut Pathenheimer war die erste Filmfotografin der DEFA - und die wichtigste: Ihre Bilder sind kleine Kunstwerke. Am 21.12. starb sie 86-jährig in Berlin. Die Medienwissenschaftlerin Anna Luise Kiss hat 2016 ein Buch über Pathenheimer veröffentlicht. dlfk ) - Mit "The Dream Thief" veröffentlichte der Pianist Shai Maestro 2018 sein erstes Album für das legendäre Münchner ECM Label: Ein Hochgenuss zwischen poetischer Meditation und politischem Statement - für unseren Kritiker ein Musik-Höhepunkt des Jahres.