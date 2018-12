Radiotipps 13.12.2018

unter friendsofalan.de dlfk ) - Es ist so unglaublich wie grausam: Vor zehn Jahren wurde bekannt, dass Gefangene in Guantanamo durch Pop-Songs in Endlosschleifen gefoltert wurden. Komponist Genoel von Lilienstern hat das Phänomen der musikalischen Folter in einem Musikstück verarbeitet. dlfk ) - Die Neue Deutsche Welle ist zurück: Die Band Palais Schaumburg hat die alten Konflikte hinter sich gelassen. Frontmann Holger Hiller will nicht ins Museum, sondern zurück auf die Bühnen der Republik. sp ) - Schlagschatten des Erfolgs: AnnenMayKantereit zeigen auf ihrem zweiten Album Brüche in der Biederkeit. Außerdem: Ice Cube pflegt seine Old-School-Legende, The Bevis Frond bauen ein Monument aus Gitarrenwällen.Die Oper Frankfurt zeigt "I Puritani", fk ) - die im englischen Bürgerkrieg zwischen Puritanern und Katholiken spielende, letzte Oper von Vincenzo Bellini. Während Sänger, Orchester und Chor vom Premierenpublikum mit viel Applaus bedacht wurden, erntete das Regie-Team laute Buhrufe - zurecht, wie Stefana Sabin meint.