Schrille Töne auf engen Bühnen

fk ) - Was bedeutet es für deutschsprachige Schriftsteller, unter dem Label "mehrsprachige Literatur" eingeordnet zu werden? Sind sie für Exotismen zuständig? Müssen sie sich literarisch zu Fragen der Migration und der Integration äußern? In ihrem Essay betrachtet Sudabeh Mohafez ein wirkmächtiges Phantom.

." ( ndr ) - Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt wegen des Verdachts der Anstiftung zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gegen CORRECTIV-Chefredakteur Oliver Schröm. Unter seiner Leitung hatten Panorama und CORRECTIV im Oktober 2018 zusammen mit 17 Medienpartnern Recherchen zu den CumEx-Files veröffentlicht und damit den größten Steuerraubzug Europas aufgedeckt: Zwölf EU-Staaten wurden mit CumEx- und ähnlichen Aktiengeschäften um mindestens 55 Milliarden Euro erleichtert. dlfk ) - Frank Überall im Gespräch mit Moderatorin Marietta SchwarzDer Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, warnt angesichts der Ermittlungen gegen einen Journalisten, der fragwürdige Bankgeschäfte aufdeckte, vor einer Gefahr für die Pressefreiheit. Hier werde das Grundgesetz missachtet. sp ) - Revolutionsfolklore, Medienphänomen, Macron-Bashing - die "Gelbwesten"-Proteste lassen sich beliebig ausdeuten und instrumentalisieren. Tatsächlich zeigt sich hier eine fundamentale Dimension der Verzweiflung. mw ) - Dank den Fortschritten künstlicher Intelligenz können Medienbeiträge ohne grossen Aufwand in andere Sprachen übersetzt werden. So wird der Medienmarkt auch auf der Ebene der Inhalte ein globaler. Die weitgehend automatisierten Prozesse erfordern eine eigene Übersetzungsethik. von Adrian Lobe zeit ) - Jeder zweite deutsche Haushalt hat im vergangenen Jahr Bücher gekauft. Das sind elf Prozent weniger als im Jahr 2007. E-Book-Käufe nehmen weiter zu. ltk ) - Bekanntlich ist Martin Walser - zum Vergnügen für seine Leser und vielleicht zum Missvergnügen seiner Gegner - seit jeher "damit beschäftigt, Leben in Sprache zu verwandeln", wie Jörg Magenau, einer seiner Biografen, einmal treffend bemerkt hat. - Mit teils provokanten Äußerungen - sei es in Romanen, Erzählungen, Theaterstücken oder in Essays und Reden - befeuerte der letzte Großschriftsteller seiner Art immer wieder die Debatten, und das nicht nur in den Feuilletons. In mehr als sechs Jahrzehnten als Schriftsteller hat es Walser sich und seinen Lesern dabei nie leicht gemacht. Mainstreamförmig war und ist Walser nicht zu haben. Von Anton Philipp Knittel ltk ) - Neuer Anlass zu einer alten Debatte? Von Thomas AnzAusstellung in der Kunsthalle Bremen(dlfk-audio) - Gespräch mit den Kuratoren Anne Buschhoff und Detlef Stein"Die schmerzfreie Gesellschaft" in Zürich nt ) - Das Kollektiv Les Mémoires d'Hélène blickt an der Roten FabrikZürich aus einer rundum sorglosen Zukunft auf unsere therapiebedürftigeGegenwart nt ) - Adventskalender 2018 - Was würden Schauspieler*innen im kommendenJahr gern auf der Bühne sagen? nt ) Die nachtkritik-Charts - oder die beinahe wissenschaftliche Antwortauf die Frage: Was müsste ich eigentlich mal angucken? sz ) - Egal ob Atomkraft oder Tierversuche: Der Philosoph Robert Spaemann war ein rebellischer Konservativer, der nicht an sich halten konnte, wenn die Wunden und Widersprüche der Moderne sichtbar wurden. Von Matthias Drobinski br ) - Denken und Religion zu verbinden, war für Robert Spaemann kein Konflikt, sondern fruchtbare Spannung. Er ging seinen eigenen Weg, kritisierte Sterbehilfe wie Atomkraft aus ethischer Überzeugung. dlf ) - Er hat sich zeitlebens auch für die ganz konkreten Fragen der Gesellschaft interessiert und engagiert. Der Politikwissenschaftler Claus Leggewie gehörte zu seinen kritischen Wegbegleitern. - Claus Leggewie im Gespräch mit Maja Ellmenreich