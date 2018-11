Medien-Watchblog

(mdr) - Die Kolumne wird von Montag bis Freitag am späten Vormittag vom MDR publiziert ...



Crowdfunding rettet kremlkritisches Magazin, Kältebus, Göttinger Rätsel

(6vor9) - Von Lorenz Meyer

1. Politisches Crowdfunding (taz)

2. Kaeser muss Reise nach Saudi-Arabien absagen (reporter-ohne-grenzen)

3. Kältebus-Aufruf mit falscher Nummer (hinzundkunzt)

4. Polizei überwacht möglicherweise Journalisten (amnesty-polizei)

5. Sächsische.de: Ein Besuch im neuen Newsroom (flurfunk-dresden)

6. Frankreich beschließt Gesetz gegen "Fake News" (zeit.de)



Vom vom 21. November 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Eines der Themen ist der Bericht des Bundeskriminalamtes zur Gewalt in der Partnerschaft. Zudem geht es um das geplante Zuwanderungsgesetz und um den Bundeshaushalt für 2019.

(dlf) - ab 13.00 Uhr

(dra) für den 21.11.2017



Im Spiegelkabinett der Projektionen

Andreas Rödder: "Wer hat Angst vor Deutschland?"

(dlfk) - Deutschland wurde über lange Zeit vor allem eins - gefürchtet. Der Historiker Andreas Rödder geht dieser Angstgeschichte nach: Er verflicht das jeweilige Bild, das Deutschland von sich hatte, mit den Ressentiments und Missverständnissen seiner Nachbarn.



Madame Nielsen

(3sat-video) - Sie ist bekannt dafür, dass sie etablierte Identitäten infrage stellt, nicht nur die der Geschlechter. Auch mit politischen Identitäten hat sie sich beschäftigt.

Ferdinand von Schirach

(3sat-video) - Seine Bücher wurden verfilmt und in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Für eine Doku hat Claudio Armbruster Ferdinand von Schirach zusammen mit dem Künstler Anselm Kiefer in Frankreich getroffen.

Olga Neuwirth bei Wien Modern

(3sat-video) - Die international renommierte Komponistin Olga Neuwirth hat den Elfenbeinturm der Neuen Musik schon lange verlassen. Jetzt ehrt das Festival Wien Modern sie zu ihrem 50. Geburtstag.

"Die Gedächtnislosen"

(3sat-video) - Géraldine Schwarz - Tochter einer Französin und eines Deutschen - gräbt in ihrem Buch im historischen und politischen Kontext der Erinnerungskultur.



Sächsische.de

Newsroom

(ff) - Citylights und Littfass-Säulen verkünden es bereits: Am 23.11.2018 schaltet die Sächsische Zeitung ihren neuen Online-Auftritt frei - SZ-Online heißt dann Sächsische.de.



Crowdfunding für Autoren

Sechs nützliche Regeln plus Anbieter-Übersicht

(self) - Ohne Crowdfunding gäbe es die Selfpublisherbibel nicht: Wer uns schon von Anfang an verfolgt, weiß, dass das Blog auf einer (nicht erfolgreichen) Crowdfunding-Kampagne beim deutschen Anbieter Startnext zurückgeht. Inzwischen haben sich die Zeiten gewandelt: Auch Autoren gehen inzwischen erfolgreich mit diesem Werkzeug um, das eine Buchveröffentlichung zumindest teilweise vorfinanzieren kann.



Hagen, Leipzig & Düsseldorf

Thalia startet neues Ladenkonzept

(bb) - Thalia will mit einem innovativen Ladenkonzept neue Maßstäbe für den stationären Buchhandel setzem − etwa mit einer großzügigeren Raumaufteilung und thematischen Leuchttürmen. Neben Hagen, wo am 22. November neu eröffnet wird, gibt es seit einigen Tagen zwei weitere Pilotfilialen in Leipzig und Düsseldorf.



"Anpassung an Bedürfnisse des Buchmarktes"

"Literatur Spiegel" reduziert Erscheinungsrhythmus

(bb) - Vom "Literatur Spiegel", der bislang zehnmal im Jahr dem Magazin "Spiegel" beilag, soll es künftig nur noch vier Ausgaben jährlich geben.



Buchzeit, 7.10.18

"Mein Ein und Alles" von Gabriel Tallents

(3sat+video) - Ein 14-jähriges Mädchen wächst alleine mit seinem besitzergreifenden Vater in einer dschungelartigen Landschaft im Norden Kaliforniens auf. Fern ab von der Zivilisation, wild, immer eine Waffe zur Hand. Eine Heldin, die fasziniert und schockiert zugleich. Gabriel Tallents Roman stand nach seinem Erscheinen wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times.



"Verwirrnis" von Christoph Hein

(3sat+video) - Zuerst sind sie Schulfreunde, dann verlieben sie sich ineinander. Wie lebt sich homosexuelle Liebe in den 50er Jahren in Thüringen, in einem bildungsbürgerlichen, sehr katholischen Umfeld? Wie leben mit dem Gefühl von Scham und Sünde. Christoph Heins Roman zeichnet das Psychogramm einer verbotenen Liebe vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Zeitgeschichte. - mehr in der Bücherschau



"Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

(3sat+video) - Eine 26-jährige arbeitet in einer New Yorker Galerie, ist wohlhabend, ausgesprochen hübsch und führt ein Hochglanzleben. Und genau dem kehrt sie plötzlich den Rücken. Mit Hilfe einer Psychiaterin und Unmengen von Medikamenten begibt sie sich in den Winterschlaf. "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" heißt der neue Roman vom Shooting Star am amerikanischen Literaturhimmel Ottessa Moshfegh.



Druckfrisch, 7.10.18

"Kriegslicht" von Michael Ondaatje

(3sat+video) - Ein Mann recherchiert in eigener Sache. Warum haben seine Eltern ihn und seine Schwester im London der 50er Jahre einfach so bei Fremden zurückgelassen. Warum haben sie gelogen? Wer waren all die merkwürdigen Menschen, die sich plötzlich um sie kümmerten? Michael Ondaatje, der Autor des englischen Patienten, entwirft in "Kriegslicht" eine Spionage- und Familiengeschichte vor dem Hintergrund des kalten Krieges.



Denis Scheck interviewt Michael Ondaatje

(ard) - Michael Ondaatjes neuer Roman ist eine Geschichte über das Leben der Menschen in schwierigen Zeiten, über Vertrauen, verborgene Liebe, Rätsel und Gewalt. Denis Scheck hat den Autor getroffen - mehr in der Bücherschau

Dörte Hansen "Mittagsstunde"

(ard) - Es ist ihr zweiter Roman nach dem Überraschungserfolg "Altes Land". Ohne Kitsch, ohne Klischees und auch ohne Pathos, dafür sehr genau beobachtet, kenntnisreich und liebevoll beschreibt Dörte Hansen eine Welt im Vergehen. - mehr hier







Denis Scheck empfiehlt Nora Krug: "Heimat"

(ard) - "Heimat" ist gleichermaßen Selbstvergewisserung und Ortsbestimmung wie moralischer Kompass. Kein Comic und keine Graphic Novel, auch kein Scrapbook oder Bildband, sondern ein kluges, visuell herrlich opulentes Bilderbuch für Erwachsene. - mehr hier



Druckfrisch Sachbuch

(ard) - Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch - Was Kollegah, Thilo Sarrazin und Dirk Müller gemeinsam haben? Ihre Bücher stehen diesen Monat in der Bestsellerliste Sachbuch und werden von Denis Scheck kommentiert



SWR-Lesenswert Quartett, 26.09.2018

Lesenswert Quartett

Vier Literaturkritiker diskutieren über vier Bücher

Moderation: Denis Scheck

(swr) - Ijoma Mangold, Insa Wilke und Anne-Dore Krohn diskutieren über Bücher von Nora Krug, Nino Haratischwili, Michael Kleeberg und Michael Ondaatje.



zdf-Das Literarische Quartett, 12.10.2018

Kannste nix falsch machen

(lc) - Die besprochenen Bücher:

Karen Duve: "Fräulein Nettes kurzer Sommer"

Richard "Powers: Die Wurzeln des Lebens"

Stephan Thome: "Gott der Barbaren"

David Foster Wallace: "Der Spaß an der Sache: Alle Essays"

Inger-Maria Mahlke: "Archipel"



Buchcharts

Die aktuellen Bestsellerlisten

21. November 2018

Ein Triple für Michelle Obama

(bb) - Knapp 200.000 verkaufte Exemplare in weniger als einer Woche: "Becoming" von Michelle Obama entwickelt sich in kürzester Zeit zum Superseller - und zieht Penguin Random House mit. Was sich in den Top 25 sonst noch so tut: boersenblatt.net gibt den Überblick.



In nur einem Satz erklärt

Die 20 wichtigsten Bücher

(welt) - Tausende neue Romane. Aber wer soll das bitte alles lesen? Wir hätten da ein paar Empfehlungen für den Bücherherbst - in jeweils nur einem Satz erklärt.



Krimibestenliste

Die zehn besten Krimis im November

(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Darunter vier Neueinsteiger wie "Der Zorn der Einsiedlerin" von Fred Vargas aus Frankreich und Louise Pennys "Hinter den drei Kiefern" aus Kanada.



Krimi der Woche

Killer-Teenager unterwegs im US-Hinterland

(tages) - "Dodgers", der Erstling des US-Autors Bill Beverly, ist eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand eines spannenden Noir-Thrillers.







Sachbuchbestenliste

Die 10 besten Sachbücher im November























(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.



SWR-Bestenliste November

zum Download



hr2-Hörbuchbestenliste

Die besten Hörbücher im Oktober

(hr2) - Im Oktober begeisterte die Jury eine Sammlung englischsprachiger Lyrik in O-Ton und deutscher Übersetzung. Bei den Kinder- und Jugendhörbüchern geht es um einen nur scheinbar lässigen Teenager - und um eine höfliche Ameise.



ORF-Bestenliste

(ORF) - Die zehn besten Literaturtitel im Oktober, auf Platz eins Bruder und Schwester Lenobel von Michael Köhlmeier: Märchen begegnet literarischem Großprojekt.



Shortlist

Österreichischen Buchpreis 2010

(bb) - Die Jury hat die fünf Titel für die Shortlist zum Österreichischen Buchpreis 2018 ausgewählt. Am 5. November wird auf der Preisverleihung im Rahmen der BUCH WIEN der Preisträger, die Preisträgerin bekannt gegeben.