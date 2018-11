Medien-Watchblog

Nuhr Verachtung, Gespräch mit dem Rechtsfluencer, Wirbellose ARD

Presseschauen im Hörfunk

Vom vom 20. November 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Kommentiert werden die Debatte in der CDU um den UNO-Migrationspakt und die Kandidatur des bayerischen Ministerpräsidenten Söder für den CSU-Vorsitz. Zunächst aber geht es um die Sanktionen, die Deutschland im Fall Khashoggi gegen Saudi-Arabien verhängt hat.

Die internationale Presseschau

ab 13.00 Uhr

Weitere Kulturnachrichten

für den 20.11.2017



Aus den Feuilletons

Die blutige Spur des Wolfs

(dlfk) - Den Wolf und seine Rolle im Straßenverkehr diskutiert endlich auch das Feuilleton. Denn das Tier zog seine blutige Spur lange genug nur durch die Lokalspalten. Die "taz" interpretiert nun literaturkundig: Was früher der böse Wolf mit Rotkäppchen tat, macht heute das Auto.



Auszeichnung I

Nestroy-Preis für Peter Handke

(3sat-video) - Der österreichische Autor hat den Theaterpreis für sein Lebenswerk erhalten. Die Auszeichnung wurde dem 75-Jährigen in Wien überreicht.



Auszeichnung II

Antiquaria-Preis 2019 an Klaus Völker

(bb) - Der Philologe und Dramaturg Klaus Völker erhält den 25. Antiquaria-Preis für Buchkultur, der am 24. Januar im Rahmen der Ludwigsburger Antiquariatsmesse überreicht wird.



Zensur gegen Presse in Europa

"Unser Bericht soll ein Weckruf sein"

(dlfk) - Der in London veröffentlichte "Index on Censorship" prangert Fälle von Einschüchterungen gegen Pressevertreter in ganz Europa an. Auch Deutschland taucht im aktuellen Bericht auf. Und eine neue Gefahr geht vom Internet aus.



Wenn die Industrie mitforscht

Einfluss der Wirtschaft auf die Wissenschaft

(dlfk) - Um die Freiheit der Wissenschaft sei es schlecht bestellt, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Christian Kreiß: Forschungsprojekte würden immer häufiger mit Hilfe der Industrie finanziert. Wozu das führen kann, zeige der Dieselskandal.



Gespräch (5:21 min)

"Haben wir da etwas übersehen, Frau Löffler"

(dlfk-audio) - Das Ableben von J. R. R. Tolkien



Zehn Jahre glückliches Schuften

Der Kleinverlag Jacoby & Stuart

(dlfk-audio) - Gespräch mit dem Verlegerehepaar Nicola Stuart und Edmund Jacoby



Hörfunk-Buchkritik

"Der Kadaverräumer" von Zoltan Danyi

(dlfk-audio) - Gespräch mit Jörg Plath (05:19 min)



Traum von einer Welt ohne Rassismus

Kathleen Collins: "Nur einmal"

(dflk) -Kathleen Collins' Texte waren jahrzehntelang vergessen. Jetzt kann man die Kurzgeschichten der afroamerikanischen Schriftstellerin endlich auch auf Deutsch lesen. Einfühlsam erzählt sie von Menschen während der Bürgerrechtsbewegung der 1960er-Jahre.



Fast Forward in Dresden

Wie lang ist ein Moment?

(nt) - Das Nachwuchsfestival wirft Schlaglichter auf die Arbeit junger europäischer Theatermacher*innen



Geschichtsaufarbeitung

Der reale Doktor Skowronnek

(Kultura-extra) - Der Doktor Skowronnek aus Joseph Roths

"Radetzkymarsch" hatte ein reales Vorbild. Sein Name war Josef

Löbel, er war Arzt, Schriftsteller und beging 1942 Selbstmord. Der

Medizinhistoriker Peter Voswinckel hat seine Geschichte

dokumentiert. Von Thomas Rothschild



Biedermann und den Brandstiftern

Zündhölzer und viele Wahrheiten

(fk) - Die schlichte Fabel vom Biedermann und den Brandstiftern wird bei Max Frisch dramatisch, weil sie mit der Warnung vor den Menschenverächtern die Gastfreundschaft aufs Spiel setzt. Die Landungsbrücken Frankfurt, das offste Theater der Stadt, setzt damit die gegenwärtige Naivität aufs Spiel. Walter H. Krämer war dabei.



+++ Bücher im Fernsehen

Buchzeit, 7.10.18

"Mein Ein und Alles" von Gabriel Tallents

(3sat+video) - Ein 14-jähriges Mädchen wächst alleine mit seinem besitzergreifenden Vater in einer dschungelartigen Landschaft im Norden Kaliforniens auf. Fern ab von der Zivilisation, wild, immer eine Waffe zur Hand. Eine Heldin, die fasziniert und schockiert zugleich. Gabriel Tallents Roman stand nach seinem Erscheinen wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times.



"Verwirrnis" von Christoph Hein

(3sat+video) - Zuerst sind sie Schulfreunde, dann verlieben sie sich ineinander. Wie lebt sich homosexuelle Liebe in den 50er Jahren in Thüringen, in einem bildungsbürgerlichen, sehr katholischen Umfeld? Wie leben mit dem Gefühl von Scham und Sünde. Christoph Heins Roman zeichnet das Psychogramm einer verbotenen Liebe vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Zeitgeschichte. - mehr in der Bücherschau



"Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

(3sat+video) - Eine 26-jährige arbeitet in einer New Yorker Galerie, ist wohlhabend, ausgesprochen hübsch und führt ein Hochglanzleben. Und genau dem kehrt sie plötzlich den Rücken. Mit Hilfe einer Psychiaterin und Unmengen von Medikamenten begibt sie sich in den Winterschlaf. "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" heißt der neue Roman vom Shooting Star am amerikanischen Literaturhimmel Ottessa Moshfegh.



Druckfrisch, 7.10.18

"Kriegslicht" von Michael Ondaatje

(3sat+video) - Ein Mann recherchiert in eigener Sache. Warum haben seine Eltern ihn und seine Schwester im London der 50er Jahre einfach so bei Fremden zurückgelassen. Warum haben sie gelogen? Wer waren all die merkwürdigen Menschen, die sich plötzlich um sie kümmerten? Michael Ondaatje, der Autor des englischen Patienten, entwirft in "Kriegslicht" eine Spionage- und Familiengeschichte vor dem Hintergrund des kalten Krieges.



Denis Scheck interviewt Michael Ondaatje

(ard) - Michael Ondaatjes neuer Roman ist eine Geschichte über das Leben der Menschen in schwierigen Zeiten, über Vertrauen, verborgene Liebe, Rätsel und Gewalt. Denis Scheck hat den Autor getroffen - mehr in der Bücherschau

Dörte Hansen "Mittagsstunde"

(ard) - Es ist ihr zweiter Roman nach dem Überraschungserfolg "Altes Land". Ohne Kitsch, ohne Klischees und auch ohne Pathos, dafür sehr genau beobachtet, kenntnisreich und liebevoll beschreibt Dörte Hansen eine Welt im Vergehen. - mehr hier







Denis Scheck empfiehlt Nora Krug: "Heimat"

(ard) - "Heimat" ist gleichermaßen Selbstvergewisserung und Ortsbestimmung wie moralischer Kompass. Kein Comic und keine Graphic Novel, auch kein Scrapbook oder Bildband, sondern ein kluges, visuell herrlich opulentes Bilderbuch für Erwachsene. - mehr hier



Druckfrisch Sachbuch

(ard) - Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch - Was Kollegah, Thilo Sarrazin und Dirk Müller gemeinsam haben? Ihre Bücher stehen diesen Monat in der Bestsellerliste Sachbuch und werden von Denis Scheck kommentiert



SWR-Lesenswert Quartett, 26.09.2018

Lesenswert Quartett

Vier Literaturkritiker diskutieren über vier Bücher

Moderation: Denis Scheck

(swr) - Ijoma Mangold, Insa Wilke und Anne-Dore Krohn diskutieren über Bücher von Nora Krug, Nino Haratischwili, Michael Kleeberg und Michael Ondaatje.



TV Kritik

zdf-Das Literarische Quartett, 12.10.2018

Kannste nix falsch machen

(lc) - Die besprochenen Bücher:

Karen Duve: "Fräulein Nettes kurzer Sommer"

Richard "Powers: Die Wurzeln des Lebens"

Stephan Thome: "Gott der Barbaren"

David Foster Wallace: "Der Spaß an der Sache: Alle Essays"

Inger-Maria Mahlke: "Archipel"



+++ Besten+Bestseller-Listen

Buchcharts

Die aktuellen Bestsellerlisten

14. November 2018

Lucinda Riley sprintet auf Platz 1

(bb) - Lucinda Riley läuft in der Top 25 Belletristik (Hardcover) zur Hochform auf und überholt Sebastian Fitzek - Robert Seethaler dominiert im Oktober erneut die Indie-Charts. Bei den Ratgebern in Topform: Sophia Thiel, die Fitness-Bloggerin.



In nur einem Satz erklärt

Die 20 wichtigsten Bücher

(welt) - Tausende neue Romane. Aber wer soll das bitte alles lesen? Wir hätten da ein paar Empfehlungen für den Bücherherbst - in jeweils nur einem Satz erklärt.



Krimibestenliste

Die zehn besten Krimis im November

(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Darunter vier Neueinsteiger wie "Der Zorn der Einsiedlerin" von Fred Vargas aus Frankreich und Louise Pennys "Hinter den drei Kiefern" aus Kanada.



Krimi der Woche

Killer-Teenager unterwegs im US-Hinterland

(tages) - "Dodgers", der Erstling des US-Autors Bill Beverly, ist eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand eines spannenden Noir-Thrillers.







Sachbuchbestenliste

Die 10 besten Sachbücher im November























(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.



SWR-Bestenliste November

zum Download



hr2-Hörbuchbestenliste

Die besten Hörbücher im Oktober

(hr2) - Im Oktober begeisterte die Jury eine Sammlung englischsprachiger Lyrik in O-Ton und deutscher Übersetzung. Bei den Kinder- und Jugendhörbüchern geht es um einen nur scheinbar lässigen Teenager - und um eine höfliche Ameise.



ORF-Bestenliste

(ORF) - Die zehn besten Literaturtitel im Oktober, auf Platz eins Bruder und Schwester Lenobel von Michael Köhlmeier: Märchen begegnet literarischem Großprojekt.



Shortlist

Österreichischen Buchpreis 2010

(bb) - Die Jury hat die fünf Titel für die Shortlist zum Österreichischen Buchpreis 2018 ausgewählt. Am 5. November wird auf der Preisverleihung im Rahmen der BUCH WIEN der Preisträger, die Preisträgerin bekannt gegeben.