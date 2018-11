Medien-Watchblog

Presseschauen im Hörfunk

Vom vom 2. November 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Die Kommentatoren blicken auf die Musterfeststellungsklage gegen den Volkswagen-Konzern, die seit gestern vor dem Oberlandesgericht Braunschweig läuft. Außerdem geht es um die 35-Cent-Erhöhung des Mindestlohns.

Die internationale Presseschau

Weitere Kulturnachrichten

(dra) für den 2.11.2017



Heute statt global:

Handelsblatt ersetzt Global Edition durch ein neues Angebot.

(turi2) - Das "Handelsblatt" zieht zum Jahreswechsel bei seinem englischsprachigen E-Paper "Handelsblatt Global" den Stecker, schreibt Kai-Hinrich Renner. Die Erwartung, ausreichend Abonnenten in den Belegschaften deutscher Unternehmen im Ausland zu generieren, habe sich nicht erfüllt. Mit Handelsblatt Today will die Zeitung aber weiter ein englischsprachiges Angebot betreiben. Dieses soll sich an "internationale Geschäftsleute in Deutschland" richten.



"Ich war Diener im Hause Hobbs" von Verena Rossbacher

Gespräch mit der Schriftstellerin

(dlfk) - "Ein Skandal und ein überraschender Todesfall in den besten Kreisen der Zürcher Gesellschaft. Ein junger Diener, der Jahre später zurückblickt und die Bruchstücke der Geschichte neu zusammensetzt. Der dritte Roman von Verena Roßbacher ist ein literarisches Ereignis - voller psychologischer Brillanz, umwerfender Poesie und doppelbödigem Humor." (Klappentext)

Comicserie "Billy Bat"

Hitler und Einstein - von der Fledermaus vereint

(sp) - Wie die Welt untergeht - darüber gibt es viele Schriften. Nur wenige gehen den Ursachen so klug auf den Grund wie die Manga-Reihe "Billy Bat".



Hörfunk-Buchkritik

"Die katholische Schule" von Edoardo Albinati

(dlfk) - Rezensiert von Maike Albath: Die Brutalität der Jungmännerwelt - Einen Romankoloss hat Edoardo Albinati mit "Die katholische Schule" geschrieben. Im Mittelpunkt steht ein furchtbares Verbrecher: Zwei Teenager werden entführt und gefoltert. Drumherum flicht der Autor ein schillerndes wie lesenswertes Italienporträt. -

"Ein Roman über vier große Themen: Jugend, Sex, Religion und Gewalt. Eine Selbstbefragung à la Knausgård, ein Gedankenroman wie David Foster Wallaces Unendlicher Spaß- dieser Roman ist so komplex wie klug, so polemisch wie politisch, so bewegend wie bedeutend. - Rom in den Siebzigerjahren, im gutbürgerlichen Quartiere Trieste ... Ein paar Ehemalige der Privatschule San Leone Magno begehen eines der brutalsten Verbrechen der Zeit. Edoardo Albinati ist damals auch auf diese Priesterschule gegangen. Vierzig Jahre lang hat er das Geheimnis seiner "schlechten Erziehung" gehütet. Nun erzählt er es, und zwar so, als würde ihm vom Grund eines tiefen Brunnens sein Spiegelbild entgegenblinzeln. Entstanden ist ein Roman von verblüffender Vielfalt. Es geht um die Teenagerzeit, um Sex, Religion und Gewalt; um Geld, Freundschaft, und Rache, um legendäre Lehrer und Priester, Krawallmacher, kleine Genies und Psychopathen, um rätselhafte Mädchen und Terroristen. Aus diesem Gemisch lässt Albinati eine versunkene Epoche unverklärt wieder aufleben. Doch er lässt es nicht bei der Erinnerung bewenden, sondern stellt sich den großen Fragen unserer Tage, analysiert Alltagsphänomene, leitet Entwicklungen her, liefert Prognosen - scharfsinnig, manchmal zornig und immer mit besonderem Augenmerk auf die Dinge jenseits des Scheins." (Klappentext)



Nominiert: "Wie ich fälschte, log und Gutes tat" von Thomas Klupp

(ltc) - Der Roman zählt zu den drei Nominierungen für den Bayerischen Buchpreis, der am 6. November 2018 vergeben wird. Ist Klupps zweiter Roman preis-wert? - Thomas Klupp lehrt "Literarisches Schreiben" an der Uni Hildesheim. Doch während sein Chef Hanns-Josef Ortheil eher ein Vielschreiber ist, hat Klupp selbst bislang nur einen Roman veröffentlicht: "Paradiso". Die Geschichte eines Studenten, der eher ungeplant in seine oberpfälzische Heimat zurückkehrt. "Paradiso" ist ein unterhaltsamer Erstling, der sowohl bei Lesern als auch bei Kritikern gut ankam. Das war vor 9 Jahren.

Vielfalt, Opfer, Zauberer

Die nominierten Sachbücher

Geschichte verlorener Dinge

Wo "lesbisch" neben "lesbar" steht

Buchzeit, 7.10.18

"Mein Ein und Alles" von Gabriel Tallents

(3sat+video) - Ein 14-jähriges Mädchen wächst alleine mit seinem besitzergreifenden Vater in einer dschungelartigen Landschaft im Norden Kaliforniens auf. Fern ab von der Zivilisation, wild, immer eine Waffe zur Hand. Eine Heldin, die fasziniert und schockiert zugleich. Gabriel Tallents Roman stand nach seinem Erscheinen wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times.



"Verwirrnis" von Christoph Hein

(3sat+video) - Zuerst sind sie Schulfreunde, dann verlieben sie sich ineinander. Wie lebt sich homosexuelle Liebe in den 50er Jahren in Thüringen, in einem bildungsbürgerlichen, sehr katholischen Umfeld? Wie leben mit dem Gefühl von Scham und Sünde. Christoph Heins Roman zeichnet das Psychogramm einer verbotenen Liebe vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Zeitgeschichte. - mehr in der Bücherschau



"Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

(3sat+video) - Eine 26-jährige arbeitet in einer New Yorker Galerie, ist wohlhabend, ausgesprochen hübsch und führt ein Hochglanzleben. Und genau dem kehrt sie plötzlich den Rücken. Mit Hilfe einer Psychiaterin und Unmengen von Medikamenten begibt sie sich in den Winterschlaf. "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" heißt der neue Roman vom Shooting Star am amerikanischen Literaturhimmel Ottessa Moshfegh.



Druckfrisch, 7.10.18

"Kriegslicht" von Michael Ondaatje

(3sat+video) - Ein Mann recherchiert in eigener Sache. Warum haben seine Eltern ihn und seine Schwester im London der 50er Jahre einfach so bei Fremden zurückgelassen. Warum haben sie gelogen? Wer waren all die merkwürdigen Menschen, die sich plötzlich um sie kümmerten? Michael Ondaatje, der Autor des englischen Patienten, entwirft in "Kriegslicht" eine Spionage- und Familiengeschichte vor dem Hintergrund des kalten Krieges.



Denis Scheck interviewt Michael Ondaatje

Dörte Hansen "Mittagsstunde"

Denis Scheck empfiehlt Nora Krug: "Heimat"

Druckfrisch Sachbuch

(ard) - Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch - Was Kollegah, Thilo Sarrazin und Dirk Müller gemeinsam haben? Ihre Bücher stehen diesen Monat in der Bestsellerliste Sachbuch und werden von Denis Scheck kommentiert



SWR-Lesenswert Quartett, 26.09.2018

Lesenswert Quartett

Vier Literaturkritiker diskutieren über vier Bücher

Moderation: Denis Scheck

(swr) - Ijoma Mangold, Insa Wilke und Anne-Dore Krohn diskutieren über Bücher von Nora Krug, Nino Haratischwili, Michael Kleeberg und Michael Ondaatje.



TV Kritik

zdf-Das Literarische Quartett, 12.10.2018

Kannste nix falsch machen

(lc) - Die besprochenen Bücher:

Karen Duve: "Fräulein Nettes kurzer Sommer"

Richard "Powers: Die Wurzeln des Lebens"

Stephan Thome: "Gott der Barbaren"

David Foster Wallace: "Der Spaß an der Sache: Alle Essays"

Inger-Maria Mahlke: "Archipel"



The 2018 Man Booker Prize (Shortlist)





The Man Booker Prize 2018

fürAnna Burns "Milkman"

"Who is That?"

Vor Verleihung des Man-Booker-Preises 2018

(dlfk- audio) - - Von Thomas Spickhofen (2:47 min)



In nur einem Satz erklärt

Die 20 wichtigsten Bücher

(welt) - Tausende neue Romane. Aber wer soll das bitte alles lesen? Wir hätten da ein paar Empfehlungen für den Bücherherbst - in jeweils nur einem Satz erklärt.



Buchcharts

Die aktuellen Bestsellerlisten, 31. Oktober 2018

Sebastian Fitzek zieht vorbei

(bb) - Sebastian Fitzek landet in der Belletristik seinen nächsten Nummer-eins-Hit, Volker Kutscher schafft den Sprung auf Platz 6 - und im Sachbuch zieht Florian Illies neue Kreise: Illies, demnächst Rowohlt-Verleger, steigt mit der Fortsetzung seines "1913"-Bestsellers auf Platz 9 ein.



Krimibestenliste

Unsere zehn besten Krimis im Oktober

(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Darunter sieben Neueinsteiger wie André Georgis "Die letzte Terroristin" aus Deutschland und Jérôme Leroys "Die Verdunkelten" aus Frankreich.



Krimi der Woche

Killer-Teenager unterwegs im US-Hinterland

(tages) - "Dodgers", der Erstling des US-Autors Bill Beverly, ist eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand eines spannenden Noir-Thrillers.







Sachbuchbestenliste

Die 10 besten Sachbücher im November























(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.



SWR-Bestenliste November

hr2-Hörbuchbestenliste

Die besten Hörbücher im Oktober

(hr2) - Im Oktober begeisterte die Jury eine Sammlung englischsprachiger Lyrik in O-Ton und deutscher Übersetzung. Bei den Kinder- und Jugendhörbüchern geht es um einen nur scheinbar lässigen Teenager - und um eine höfliche Ameise.



ORF-Bestenliste

(ORF) - Die zehn besten Literaturtitel im Oktober, auf Platz eins Bruder und Schwester Lenobel von Michael Köhlmeier: Märchen begegnet literarischem Großprojekt.



Shortlist

Österreichischen Buchpreis 2010

(bb) - Die Jury hat die fünf Titel für die Shortlist zum Österreichischen Buchpreis 2018 ausgewählt. Am 5. November wird auf der Preisverleihung im Rahmen der BUCH WIEN der Preisträger, die Preisträgerin bekannt gegeben.